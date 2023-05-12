Откуда у Комитета госимущества часы Richard Mille за 394 млн тенге

Часы. Фото: e-auction.gosreestr.kz

В Комитете государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК рассказали о происхождении часов, которые выставлены на торги за почти 394 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, в Комитете сообщили касательно наручных часов марки Richard Mille о том, что указанные часы швейцарского бренда конфискованы в доход государства приговором Алмалинского районного суда города Алматы от 16 ноября 2020 года.

В ведомстве отметили, что торги запланированы на 10.00 часов 17 мая 2023 года.

"При этом, до наступления указанной даты и времени у ДГИП и Комитета отсутствует техническая возможность просмотра на веб-портале реестра количества поданных заявлений, а также какими государственными юридическими лицами они поданы", - рассказали в Комитете.

Напомним, ранее сообщалось, что швейцарские часы Richard Mille выставил на торги Департамент госимущества Алматы. Их стартовая цена на аукционе составляет 394 млн тенге. Часы относятся к лимитированной коллекции, включающей в себя всего 50 экземпляров.

В заключении оценщика утверждается, что часы имеют ручной завод, карбоновый корпус со скелетоном, ремешок выполнен из текстиля с карбоновой вставкой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020325-otkuda-u-komiteta-gosimuschestva-chasy-richard-mille-za-394-mln-tenge/