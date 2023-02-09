Шестиполосную магистраль вместо мусульманского кладбища решили не строить в Астане

Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На встрече с жителями района Байконур акима столицы спросили о проекте строительства большой магистрали по улице Асан Кайгы между жилыми домами и мусульманским кладбищем "Караоткель" – вопрос остается подвешенным уже более 10 лет, передает корреспондент NUR.KZ.

Астанчанин спросил у акима Астаны Жениса Касымбека, как через улицу Асан Кайгы, проходящую между жилыми пятиэтажками и закрытым для захоронений мусульманским кладбищем "Караоткель", которому несколько сотен лет, собираются "пробить" шестиполосную магистраль.

"Как вы хотите шестиполосную дорогу втиснуть там, где проходит кладбище. Там максимум две полосы помещаются. Что за безграмотные проектировщики, которые говорят: "6 полос мы вам стиснем". Получается, магистраль будет прям под окнами проходить", – поинтересовался житель столицы.

Аким заявил, что магистрали по этой улице делать не будут.

"Участок, начиная от улицы Ташенова (улицы Таха Хусейна и Асан Кайгы – прим. ред.) – там, действительно, проблемный участок. Проектного решения пока нет. С одной стороны – кладбище, с другой – пятиэтажные дома в нормальном состоянии. Там 6 полос не будет, не получится", – заявил Касымбек.

Далее по улице Таха Хусейна в микрорайоне Жастар на пути обещанной магистрали находится частный сектор – жители называют этот участок "оторвановкой" и жалуются на едкий смог из-за топки печей в этих домах.

Отметим, что более 10 лет частный сектор обещают снести, поэтому его не газифицируют.

Касымбек заявил, что сноса в этой части Астаны не будет и в этом году, но в будущем вместо домов здесь планируют построить школу.

"По оторвановке – сноса в этом году не будет, я вам сразу говорю, чтобы не было лишних ожиданий. По Асан Кайгы – выкуп в этом году активно пойдет. Основная часть выкупа будет в этом году.

Аким района только что сказал, что будет проектирование новой школы (вместо частного сектора на улице Таха Хусейна – прим. ред.)", – заявил аким.

Отметим, что также Касымбек пообещал астанчанам благоустроить "колхозную набережную" в столице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008758-6-polosnuyu-magistral-vmesto-musulmanskogo-kladbischa-reshili-ne-stroit-v-astane/