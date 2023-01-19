Алматинцы попросили акима закрыть кладбища

Кладбище. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жительница Алатауского района попросила акима Алматы Ерболата Досаева закрыть кладбища в микрорайоне Рахат. По словам женщины, они мешают пользоваться ее собственным участком, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время встречи акима с населением Алатауского района, алматинка рассказала, что из-за существующих санитарных норм жители микрорайона не могут пользоваться своей землей в микрорайоне Рахат, где расположены два кладбища. Женщина попросила акима закрыть их.

Ерболат Досаев сообщил, что многие кладбища не были даже приняты на баланс.

"Мы идем по пути: принять на баланс, провести техническую оценку заполняемости и после этого подготовить постановление о закрытии. На текущий момент я не могу принимать решение по объектам, которые находятся не на балансе города", – сказал аким.

Между тем заместитель акима Аскар Амрин заявил, что в городе расположены 70 кладбищ, 30 из них готовятся к закрытию.

"Действующее законодательство никак не регулирует процедуру. Поэтому мы действуем по аналогии. В настоящее время готовятся два постановления о закрытии", – заключил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005932-almatintsy-poprosili-akima-zakryt-kladbischa/