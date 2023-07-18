Жара до 42 градусов: ДЧС Алматы обратился к горожанам
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Департамент по ЧС города Алматы обратился к жителям с предупреждением о 42-градусной жаре, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По информации спасателей, на 19 июля в Алматы объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары.
Ожидается повышение температуры до 40-42 градусов, в городе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
ДЧС рекомендует придерживаться следующих основных мер безопасности:
- при отдыхе в горах не разводить костры;
- не курить, не бросать горящие спички, окурки;
Кроме того, специалисты не рекомендуют включать в одну сеть несколько энергоемких приборов, так как перегрузка электросети может привести к короткому замыканию и возгоранию.
При возникновении чрезвычайной ситуации наберите телефоны экстренной службы 101 и 112.
"Не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка. Призываем воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов", - призвали в ДЧС.
Алматинцам сообщили, что усилены превентивные меры ДЧС в пожароопасный период. А в выходные и праздничные дни проводятся совместные рейдовые мероприятия с представителями лесохозяйственных учреждений и МПС.
Согласно прогнозу синоптиков, 18 июля в Алматы тоже ожидается жаркая погода - температура воздуха должна составить +36...+38 градусов.
Штормовое предупреждение на вторник также было объявлено во всех областях Казахстана за исключением одной - казахстанцев предупредили о сильной жаре и угрозе пожаров. В некоторых регионах возможны грозы и сильный ветер.
Как спастись от жары
Ранее в ДЧС Алматы рассказали, как не навредить себе и своему здоровью в жаркую погоду:
- используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы.
- не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;
- старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);
- снизьте физические нагрузки – сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма.
- следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;
- не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время, в условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.
"Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно", - подчеркнули специалисты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029059-zhara-42-gradusa-dchs-almaty-obratilsya-k-gorozhanam/