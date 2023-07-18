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Жара до 42 градусов: ДЧС Алматы обратился к горожанам

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Закат
Жара. Иллюстративное фото: pixabay.com

Департамент по ЧС города Алматы обратился к жителям с предупреждением о 42-градусной жаре, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации спасателей, на 19 июля в Алматы объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары.

Ожидается повышение температуры до 40-42 градусов, в городе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

ДЧС рекомендует придерживаться следующих основных мер безопасности:

  • при отдыхе в горах не разводить костры;
  • не курить, не бросать горящие спички, окурки;

Кроме того, специалисты не рекомендуют включать в одну сеть несколько энергоемких приборов, так как перегрузка электросети может привести к короткому замыканию и возгоранию.

При возникновении чрезвычайной ситуации наберите телефоны экстренной службы 101 и 112.

"Не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка. Призываем воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов", - призвали в ДЧС.

Алматинцам сообщили, что усилены превентивные меры ДЧС в пожароопасный период. А в выходные и праздничные дни проводятся совместные рейдовые мероприятия с представителями лесохозяйственных учреждений и МПС.

Согласно прогнозу синоптиков, 18 июля в Алматы тоже ожидается жаркая погода - температура воздуха должна составить +36...+38 градусов.

Штормовое предупреждение на вторник также было объявлено во всех областях Казахстана за исключением одной - казахстанцев предупредили о сильной жаре и угрозе пожаров. В некоторых регионах возможны грозы и сильный ветер.

Как спастись от жары

Ранее в ДЧС Алматы рассказали, как не навредить себе и своему здоровью в жаркую погоду:

  • используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы.
  • не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;
  • старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);
  • снизьте физические нагрузки – сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма.
  • следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;
  • не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время, в условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

"Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно", - подчеркнули специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029059-zhara-42-gradusa-dchs-almaty-obratilsya-k-gorozhanam/

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