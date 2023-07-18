Мир изнемогает от жары. В США и Китае температура превысила 50 градусов Цельсия

Мужчина у фонтана. Фото: Armend Nimani/AFP via Getty Images

Сразу несколько стран мира продолжают страдать от аномально высоких температур. В числе прочего жара установилась на юге Европы, а также в США и Китае — в этих двух странах температура поднялась выше отметки 50 градусов Цельсия.

Синоптики считают, что до середины недели температура будет расти.

Согласно прогнозам, к среде на юге Сардинии будет зарегистрирована температура 46°C, хотя, как правило, на этом острове не так жарко.

На юге материковой Италии прогнозируется максимум в 43°C.

Согласно последнему прогнозу, на юге Испании максимальная температура достигнет 46°C, а на юге Франции — 40°C.

Аномальная жара также господствует на юго-западе Соединенных Штатов, причем метеорологи предупреждают, что температурные рекорды могут быть побиты в 38 городах.

По данным Национальной метеорологической службы, в воскресенье в Лас-Вегасе, штат Невада, температура достигла 46,6°C. Незначительное снижение до 45°C на этой неделе, особого облегчения не принесет.

В Фениксе, штат Аризона, ожидается подъем температуры до рекордных 47,2°C.

Но жарче всего в воскресенье было в Долине смерти в Калифорнии — одном из самых теплых мест на планете: там зарегистрировали 53,9°C.

При этом самая высокая температура на Земле в истории наблюдений была также зафиксирована в Долине смерти: в 1911 году столбик термометра здесь поднялся до отметки 56,7°C.

Американские специалисты считают главной проблемой этой волны жары не то, что температура поднимается высоко днем, а то, что она недостаточно сильно опускается ночью.

Ожидается, что в самое ближайшее время даже ночью температура в Аризоне не опустится ниже 32°C.

По данным британского Метеорологического центра, в воскресенье в Китае была зарегистрирована самая высокая температура в истории страны: в провинции Синьцзян столбик термометра поднялся до 52,2°C.

В Южной Корее экстремальные погодные условия вызвали проливные ливни, которые спровоцировали оползни и наводнения, а в Японии не менее 60 человек получили тепловые удары.

Рекордная температура на Японских островах (41,1°C) была зарегистрирована в городе Кумагая в 2018 году. Этим летом предыдущий рекорд может быть побит.

Конца пока не видно

Всемирная метеорологическая организация (ВМС), являющаяся специализированным подразделением ООН, предупреждает, что жара, установившаяся в регионе Средиземного моря, усилится к середине текущей недели и продолжится в августе.

В Марокко на следующей неделе температура может подняться до 49°C.

В сообщении ВМС говорится, что экстремальные температуры, наблюдаемые в Южной Европе, пришли туда из Северной Африки. Они могут поднять среднегодовые температурные значения в этом регионе на 5°C.

Убежища для бездомных

Улицы Мадрида и его пригородов практически пустеют во второй половине дня из-за усиливающейся в это время суток жары.

Мэрия испанской столицы приостановила уборку улиц с 14:00 до 17:00 в соответствии с правилами, предусмотренными для работы в жаркую погоду. Кроме того, она сняла с улиц машины, в которых нет кондиционеров.

Власти города также открыли приюты для жертв домашнего насилия и для бездомных, чтобы они могли спрятаться от палящего солнца и раскаленных домов.

Если верить прогнозам, то в ближайшее время в Мадриде температура может подняться до 41°C — на пять градусов выше, чем в минувшее воскресенье.

Лесные пожары

Экстремальная жара несет не только непосредственную опасность здоровью людей, но может привести к другим стихийным бедствиям, в частности, к лесным пожарам.

В Греции первый пожар возник недалеко от деревни Куварас, расположенной в 27 км от Афин.

Власти Греции сообщили, что в тушении принимают участие 150 пожарных, 40 пожарных машин и 11 самолетов. Их работа затруднена из-за сильного ветра.

«Это сложный пожар, ветер очень сильный», — сказал представитель пожарной охраны Яннис Артопиос. По его словам, скорость ветра достигает 60 км/ч.

Второй лесной пожар начался на юге Греции, недалеко от морского курорта Лутраки в 81 км к западу от Афин.

На всякий случай было решено эвакуировать из города 1200 детей, отдыхавших в лагерях.

Жара на Балканах

На западе Балканского полуострова в ближайшее время температура может подняться выше 40°C.

Власти Сербии объявили по всей стране высший уровень готовности из-за жары. В Белграде врач скорой помощи рассказала, что она и ее коллеги к 10 часам утра уже выполнили 45 выездов, связанных с жарой.

Правительство соседней Северной Македонии ввело чрезвычайные меры на ближайшие семь дней.

Люди, находящиеся в группе риска, в том числе беременные женщины и лица старше 60 лет, будут освобождены от поездок на работу. Власти также призывают людей, которые работают на открытом воздухе, заканчивать рабочий день к 11 утра.

Доступ в национальные парки также ограничен — лесные массивы полностью закрыты из-за опасений лесных пожаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2029011-mir-iznemogaet-ot-zhary-v-ssha-i-kitae-temperatura-prevysila-50-gradusov-tselsiya/