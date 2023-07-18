Град, грозу и сильную жару пообещали синоптики жителям казахстанских мегаполисов

Бумажный кораблик. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Во вторник, 18 июля, в Алматы и Шымкенте ожидается сильная жара до 38 градусов градусов, а в Астане прогнозируют грозу и усиление ветра, сообщается на сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, сегодня в Астане объявлено штормовое предупреждение из-за грозы, града и шквального ветра, порывы которого будут достигать 15-20 метров в секунду.

При этом, несмотря на грозу, астанчан предупреждают о сильной жаре - днем температура воздуха составит плюс 34-36 градусов, ночью - плюс 18-20 градусов.

В Алматы осадков не будет, здесь штормовое предупреждение объявлено из-за сильной жары - днем термометры покажут плюс 36-38 градусов, ночью температура опустится до плюс 23-25 градусов. Скорость ветра составит 3-8 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже объявлено штормовое предупреждение, но из-за сильного ветра скоростью 15-20 м/с. При этом в третьем мегаполисе сохраняется жаркая погода - днем здесь ожидается плюс 36-38 градусов, ночью - плюс 22-24 градуса.

Во всех трех мегаполисах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее мы также рассказывали, что на вторник, 18 июля, штормовое предупреждение объявлено во всех регионах Казахстана, кроме одного.

Что делать при грозе?

Как ранее сообщали представители пресс-службы ДЧС Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле – не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", – предупреждали в ДЧС.

При этом отмечалось, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", – советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться. Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Как спастись от жары

Ранее в ДЧС Алматы рассказали, как не навредить себе и своему здоровью в жаркую погоду:

используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы.

не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;

старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);

снизьте физические нагрузки – сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма.

следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;

не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время, в условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

"Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно", – подчеркнули специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029010-grad-grozu-i-silnuyu-zharu-poobeschali-sinoptiki-zhitelyam-kazahstanskih-megapolisov/