Во всех регионах Казахстана кроме одного объявили штормовое предупреждение

Пыльная буря. Иллюстративное фото: pancaketom / Getty Images

На 18 июля практически по всему Казахстану было объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жару, шквальных ветров и угрозы пожаров. Данные приводятся на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане 18 июля во второй половине дня ожидаются гроза, град и шквал. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара до 35-36 градусов, а также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

18 июля в районе Алакольских озер в Жетысуской области ожидается ветер с порывами 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-38 градусов.

На западе, севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град и шквальный ветер с порывами до 15-20 м/с.

На западе, севере и в центре Улытауской области ожидается гроза, шквал, град, ветер с порывами до 17-22 м/с. Также днем на большей части региона сохраняется сильная жара 35-37 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Карагандинской области ожидается гроза, шквал. Ветер на севере и в центре области до 15-20 м/с, а временами и до 23 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара в 35 градусов, на юге – до 38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На севере и западе – гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на северо-востоке региона ожидается туман. На востоке ночью порывы ветра до 15-20 м/с, днем на большей части области – до 15-20 м/с, на севере, востоке и юге – до 23-28 м/с. Кроме того, 18 июля на востоке СКО сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горах Туркестанской области ожидается гроза. Утром и днем на севере – пыльная буря. Ветер утром и днем на севере, западе, а также в горных и предгорных районах – до 15-20 м/с. Днем на юге области сильная жара 42 градуса. Также на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

При этом в Шымкенте ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

18 июля на севере, востоке и юге Атырауской области ожидаются гроза, град и порывы ветра до 15-20 м/с. На западе и востоке региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе и востоке Актюбинской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер на западе, севере и юге – до 15-20 м/с. На юге и юго-востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, северо-востоке, а также в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер днем на севере, юге и в центре региона – до 15-20 м/с. На северо-западе, юге и в центре – сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, в центре Кызылординской области прогнозируются гроза, шквал, пыльная буря, а также ветер: ночью – до 15-20, на западе, в центре области – до 23-28 м/с, днем на западе, в центре области – до 15-20 м/с. В центре и на востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Абайской области ожидается сильная жара 35 градусов, на юге – до 38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге Восточно-Казахстанской области также сохраняется сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке и севере Костанайской области ожидается сильный дождь. На большей части региона – гроза, на востоке и севере – шквал, град. Ночью и утром на западе области туман. Ветер на севере, востоке и юге – до 15-20 м/с.

На западе, севере и юге Акмолинской области ожидаются гроза, днем – град, шквал, порывы ветра до 15-20 м/с, днем – до 23 м/с. Также днем сохраняется сильная жара 35-36 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге и в центре Алматинской области ожидается очень сильная жара – до 42 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная безопасность.

В Алматы 18 июля сохраняется сильная жара в 36-38 градусов.

Напомним, ранее представители Департамента по ЧС Алматы рекомендовали придерживаться следующих основных мер безопасности при сильной жаре:

используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы;

не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;

старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);

снизьте физические нагрузки – сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма;

следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;

не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время, в условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

"Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно", – подчеркивали специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2029002-vo-vseh-regionah-kazahstana-krome-odnogo-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie/