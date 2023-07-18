Скандальный детский лагерь близ Алматы обошелся государству в 108 млн тенге, заявила депутат

Дети. Иллюстративное фото: Annie Otzen/Getty Images

Депутат мажилиса Нургуль Тау на своей официальной странице в Instagram сообщила, что посетила скандальный лагерь близ Алматы, и рассказала об увиденном.

Вчера, 17 июля, она с депутатами маслихата Алматы Кайратом Бегалиным и Жалынбеком Жайнарбай отправилась в Узунагаш, чтобы посетить лагерь "Арман дала".

"В ходе посещения стала свидетелем, что в детском лагере не были созданы условия для отдыха детей, допущены серьезные нарушения. Кроме того, лагерь расположен в приспособленном здании бывшей сауны", - написала депутат.

Также, по ее словам, стоимость оказания услуг п организации отдыха в соответствии с договором государственных закупок составляет 107,8 млн тенге. По плану летним отдыхом должны быть охвачены 1150 детей. Поставщик услуг - ТОО "БелРичи".

Тау был направлен запрос в Генпрокуратуру, Агентство РК по противодействию коррупции, комитет внутреннего государственного аудита Минфина о проведении проверки касательно того, как был проведен госзакуп.

Депутат сообщила, что взяла это дело под свой личный контроль.

Скандал с лагерем близ Алматы

Ранее в соцсетях появились кадры с детьми в загородном лагере, который организовали, по словам родителей, прямо в сауне. Сообщалось, что вместе с детьми там находились и взрослые.

Автор также пожаловался на жару в помещениях, куда распределили детей.

В управлении образования Алматы сообщили, что с недобросовестными поставщиками услуг по организации детского отдыха после жалоб намерены судиться.

В отношении поставщика пообещали подготовить иск о признании недобросовестным поставщиком и дальнейшем запрете на участие в государственных закупках.

В Минпросвещения по данному факту сообщили, что была создана оперативная мобильная группа для проведения мониторинга оказания услуг по организации летнего отдыха детей.

Председатель комитета по охране прав детей взял ситуацию со скандальным лагерем на личный контроль.

Накануне прокуратура города Алматы сообщила о начале расследований по двум статьям уголовного кодекса после скандала с детским лагерем. Прокурорами было установлено, что финансирование лагеря осуществлялось из бюджета управления образования Алматы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Расследование уголовных дел поручено антикоррупционной службе Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029047-skandalnyy-detskiy-lager-bliz-almaty-oboshelsya-gosudarstvu-v-108-mln-tenge-zayavila-deputat/