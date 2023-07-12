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Токаев принял в Акорде министра по ЧС, пришедшего на смену Ильину

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Касым-Жомарт Токаев и Сырым Шарипханов
Касым-Жомарт Токаев и Сырым Шарипханов. Фото: Акорда

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова, сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент заслушал доклад о проводимой работе и планах министерства по чрезвычайным ситуациям.

Главе государства было доложено о предстоящей трансформации МЧС и проведении активных работ по формированию в обществе культуры безопасности. Как сообщил министр, в условиях увеличения количества и масштабов чрезвычайных ситуаций предусматривается переориентация государственной системы гражданской защиты с ликвидации ЧС на их предупреждение.

Президент также был проинформирован об укреплении материально-технической оснащенности, цифровизации спасательных подразделений, повышении кадрового потенциала и уровня социальной защиты спасателей и пожарных.

Сырым Шарипханов рассказал, что в целях обеспечения необходимых условий для заблаговременной защиты населения большое внимание уделяется внесению изменений и дополнений в действующие нормативно-правовые акты.

По итогам встречи глава государства поставил перед министерством ряд задач по снижению количества чрезвычайных ситуаций и реализации комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности граждан.

Напомним, Сырым Шарипханов был назначен на должность главы МЧС РК 10 июня текущего года. В тот же день президент Казахстана своим указом освободил Юрия Ильина от должности министра по чрезвычайным ситуациям, который занимал этот пост с сентября 2020 года.

Шарипханов является доктором технических наук. В разное время занимал должности и руководящие посты в системе гражданской обороны.

До последнего назначения был начальником Академии гражданской защиты имени Габдуллина МЧС РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2028342-tokaev-prinyal-glavu-mchs/

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