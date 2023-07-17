Погода в Шымкенте на неделю: прогнозируется жара до 42 градусов

Жара. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней. В конце недели в городе будет сильная жара. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

17 июля в Шымкенте будет ясно. Температура в среднем составит плюс 33 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 40 градусов, но ночью температура опустится до плюс 23 градусов. Скорость ветра составит 4,6 м/с.

18 июля будет солнечно. Температура в среднем составит около плюс 34 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 40 градусов, а минимально – опустится до плюс 27 градусов. Скорость ветра составит до 6,9 м/с.

19 июля ожидается переменная облачность. Средняя температура – плюс 31 градус. Днем температура поднимется до плюс 37 градусов, а ночью – опустится до плюс 24 градусов. Скорость ветра составит 7,3 м/с.

20 июля в Шымкенте синоптики обещают ясную погоду. Температура в среднем – плюс 32 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 39 градусов, а опуститься может до плюс 22 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,6 м/с.

21 июля будет облачно. Среднесуточная температура – плюс 32 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 39 градусов, а ночью – похолодает до плюс 23 градусов. Скорость ветра составит 7,6 м/с.

22 июля погода опять станет ясной. Температура в среднем остановится на отметке плюс 34 градуса. Максимальная температура составит плюс 42 градуса, минимальная – плюс 23 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 7,2 м/с.

23 июля, по прогнозам синоптиков, будет жарко и ясно. Средняя температура составит плюс 35 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 42 градусов, но ночью похолодает до плюс 25 градусов. Скорость ветра составит 6,3 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028855-pogoda-v-shymkente-na-nedelyu-prognoziruetsya-zhara-do-42-gradusov/