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Погода в Астане на неделю: дожди и переменная облачность ожидают жителей столицы

Опубликовано:

Мужчина идет под зонтом
Зонт. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней. Большую часть недели в столице будут идти дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

17 июля в Астане будет дождь. Температура в среднем составит плюс 22 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 34 градусов, но ночью температура опустится до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 7,8 м/с.

18 июля ожидается небольшая облачность. Средняя температура составит около плюс 28 градусов. При этом максимальная температура – плюс 37 градусов, а минимальная – плюс 19 градусов. Скорость ветра составит до 10,5 м/с.

19 июля пройдет дождь. Средняя температура – плюс 23 градуса. Днем температура поднимется до плюс 30 градусов, а ночью – опустится до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит 9,4 м/с.

20 июля в Астане синоптики прогнозируют осадки. Температура в среднем – плюс 23 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 28 градусов, а опуститься может до плюс 17 градусов. Скорость ветра будет равняться 7,2 м/с.

21 июля также ожидается дождь. Среднесуточная температура – плюс 20 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 27 градусов, а ночью – похолодает до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 8,1 м/с.

22 июля в столице ожидается переменная облачность. Температура в среднем остановится на отметке плюс 24 градуса. Максимальная температура составит плюс 29 градусов, минимальная – плюс 16 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,4 м/с.

23 июля, по прогнозам синоптиков, будет дождь. Средняя температура составит плюс 24 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 31 градуса, но ночью похолодает до плюс 19 градусов. Скорость ветра составит 8,9 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028854-pogoda-v-astane-na-nedelyu-dozhdi-i-peremennaya-oblachnost-ozhidayut-zhiteley-stolitsy/

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