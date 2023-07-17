Погода в Алматы на неделю: жару до 39 градусов и несколько дождливых дней обещают синоптики

Лето. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней – в середине недели буде несколько дождливых дней. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

17 июля в Алматы будет облачно. Температура в среднем составит плюс 29 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 37 градусов, но ночью температура опустится до плюс 21 градуса. Скорость ветра составит 4,9 м/с.

18 июля будет ясно. Температура в среднем – около плюс 32 градусов. Максимальная температура составит плюс 39 градусов, а минимальная – плюс 24 градуса. Скорость ветра – до 4,4 м/с.

19 июля ожидается дождь. Средняя температура – плюс 32 градуса. Днем температура поднимется до плюс 38 градусов, а ночью – опустится до плюс 27 градусов. Скорость ветра составит 7,3 м/с.

20 июля в Алматы синоптики также прогнозируют дождь. Температура в среднем – плюс 29 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 35 градусов, а опуститься может до плюс 24 градусов. Скорость ветра будет равняться 4 м/с.

21 июля будет дождь. Среднесуточная температура – плюс 28 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 34 градусов, а ночью – похолодает до плюс 22 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

22 июля также возможны осадки. Температура в среднем остановится на отметке плюс 30 градусов. Максимальная температура составит плюс 36 градусов, минимальная – плюс 23 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 4,7 м/с.

23 июля, по прогнозам синоптиков, в Алматы будет ясно. Средняя температура составит плюс 31 градус. Воздух может прогреться и до плюс 38 градусов, но ночью похолодает до плюс 24 градусов. Скорость ветра составит 4,5 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028853-pogoda-v-almaty-na-nedelyu-zharu-do-39-gradusov-i-neskolko-dozhdlivyh-dney-obeschayut-sinoptiki/