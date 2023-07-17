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Грозу и 38-градусную жару обещают синоптики в мегаполисах Казахстана в понедельник

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Женщина с зонтом на тротуаре
Женщина с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В понедельник, 17 июля, в Алматы и Шымкенте ожидается жаркая погода без осадков, а в Астане прогнозируют грозу, сообщается на сайте госметеослужбы "Казгидромет".

По прогнозам синоптиков, в Астане сегодня днем ожидается плюс 33-35 градусов жары, ночью температура опустится до плюс 20-22 градусов. Несмотря на жару, в столице ожидается гроза, в связи с чем здесь объявлено штормовое предупреждение. Помимо этого, горожан предупреждают об усилении ветра до 9-14 метров в секунду.

В Алматы сегодня осадков не будет, днем термометры покажут плюс 33-35 градусов, ночью в мегаполисе похолодает до плюс 22-24 градусов. Скорость ветра составит 3-8 м/с.

В Шымкенте день также пройдет без осадков, днем здесь прогнозируют плюс 36-38 градусов жары, ночью - плюс 24-26 градусов. Скорость ветра составит 8-13 м/с.

Во всех трех мегаполисах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Как спастись от жары

Ранее в ДЧС Алматы рассказали, как не навредить себе и своему здоровью в жаркую погоду:

  • используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы.
  • не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;
  • старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);
  • снизьте физические нагрузки – сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма.
  • следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;
  • не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время, в условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

"Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно", – подчеркнули специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028852-grozu-i-38-gradusnuyu-zharu-obeschayut-sinoptiki-v-megapolisah-kazahstana-v-ponedelnik/

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