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"Взял на контроль каждое дерево": Досаев ответил на жалобы на падающие деревья в Алматы

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Молодой человек идет по дороге
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с жителями Бостандыкского района прокомментировал вопрос падающих деревьев и ответил, действительно ли арычная система участвует в поливе, передает корреспондент NUR.KZ.

Жительница Бостандыкского района пожаловалась, что деревья в городе стали слишком часто падать. По ее мнению, это происходит не от того, что дерево слишком старое, а потому что его не поливают.

Женщина высказала предположение, что причина в отключенных арыках, которые участвовали в поливе деревьев, и без которых деревья остались в плачевном положении.

Аким Алматы Ерболат Досаев подчеркнул, что с советских времен многое изменилось. Тогда считалось, что арыки поливают деревья. Однако арычная система всегда была частью инфраструктуры, но не участвовала в поливе. Приезжала водовозка, которая поливала деревья.

"Мы максимально привели в порядок работу арычной системы. Сейчас строим новые каналы выше Аль-Фараби. Их там не было и вода разливалась по улицам. Нам нужно экономить воду и переходить на капельное орошение.

Я с этого года взял на контроль практически каждое дерево в городе. Будем следить за падающими деревьями", — ответил аким.

Также он напомнил о планах по строительству головного арыка от Большой Алматинки до Есентая по улице Тимирязева.

Аким Алматы также ответил, почему в Алматы прекратили белить деревья известкой.

Кроме того, он рассказал, можно ли наказать водителей автобусов за хамское поведение, а также объяснил, почему в Алматы начали одновременно ремонтировать две главные магистральные дороги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028514-vzyal-na-kontrol-kazhdoe-derevo-dosaev-otvetil-na-zhaloby-na-padayuschie-derevya-v-almaty/

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