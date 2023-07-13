Можно ли наказать водителей автобусов за хамское поведение, ответил Досаев

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Аким Алматы во время встречи с жителями Бостандыкского района прокомментировал поведение некоторых водителей автобусов и ответил, можно ли их за это штрафовать, передает корреспондент NUR.KZ.

Алматинцы пожаловались, что водители автобусов могут разговаривать по видеозвонку прямо во время вождения. Кроме того, по их словам, они часто видят, как водители курят за рулем и даже употребляют ненормативную лексику.

Все это, по мнению, горожан, угрожает их жизни. Тем более, что многие пассажиры ездят в автобусе с детьми.

"У проблемы есть две стороны. У нас в городе всего один государственный оператор – это "Алматыэлектротранс". Все остальные 24 оператора являются частными. Большинство жалоб (более двух третей) поступают именно на частных перевозчиков.

Сейчас после того, как глава государства посетил Алматы, Министерству индустрии и Комитету транспорта дано поручение пересмотреть существующие договоры по перевозкам. Должна, наконец-то, появиться ответственность за состояние автобусов и поведение водителей. Тогда от них можно будет что-то официально требовать", – сказал градоначальник Ерболат Досаев.

Он добавил, что важно привести всех операторов к единому уровню обслуживания населения. Кроме того, по словам акима Алматы, в городе не хватает разворотных пунктов, где бы водители смогли отдохнуть между рейсами. В этом году планируется развернуть 10 таких пунктов, в следующем году – еще 10.

"У нас нет очереди из желающих стать водителями. Работа по сменам идет впритык. Для них также нет общежитий, а 80% водителей проживают не в Алматы. Мы хотим сначала создать условия, чтобы потом требовать от водителей автобусов качественного оказания услуг для граждан", – отметил Ерболат Досаев.

Аким Алматы также ответил, почему в городе так часто меняют бордюры.

Кроме того, Досаев рассказал почему в городе прекратили белить деревья известкой и объяснил, почему в Алматы начали одновременно ремонтировать две главные магистральные дороги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028491-mozhno-li-nakazat-voditeley-avtobusov-za-hamskoe-povedenie-otvetil-dosaev/