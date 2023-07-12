Как изменится правый берег Астаны, рассказал аким Касымбек

Правый берег Астаны. Фото: instagram.com/jenis_qasymbek

Аким столицы Женис Касымбек в своем официальном Instagram-профиле рассказал, какие работы по благоустройству проводятся на данный момент на правом берегу Астаны.

"Ведем масштабные работы по преображению правого берега столицы! В текущем году только на правобережье города благоустроим почти 130 дворов и общественных пространств. Это районы Сарыарка, Байконыр и Алматы. Порядка на 50 локациях работы уже завершены", – рассказал Касымбек.

Например, по его словам, было проведено благоустройство набережной реки Акбулак от улицы Амман до проспекта Тауелсиздик.

"Под мостами появились пешеходные переходы, которые связали парковые кластеры вдоль реки Акбулак. Открыли первую часть пешеходного променада по улице Сатпаева от улиц Мунайтпасова до Петрова", – пишет аким.

Ведутся работы по благоустройству общественного пространства вдоль набережной реки Есиль от улицы Бейсековой в сторону ЖМ Коктал.

Астана. Фото: instagram.com/jenis_qasymbek

Один из дворов. Фото: instagram.com/jenis_qasymbek

Касымбек пояснил, что проект разделен на 2 очереди: первую планируется завершить в июле. Будут обустроены амфитеатр, спортивные поля, прогулочные зоны, игровые площадки и другие объекты.

Будут преображены исторические улицы центральной набережной:

Желтоқсан; Бейбітшілік; Буқарбай Батыра; Ә. Мәмбетова.

"Данные работы позволят соединить новые общественные пространства с ранее созданными: пешеходной улицей выходного дня "Demalys Promenade", бульваром "Театральный", городской площадью и так далее. Тем самым будет создан целый кластер общественных пространств", – пояснил он.

Общественные пространства благоустроены на пересечении улиц:

Акана Серы и Фахда бен Абдул Азиза (ЖМ Агрогородок);

улиц Кенесары – Бейсекбаева;

улиц Кенесары – Егемен Казахстан;

улиц Кордай – Н. Ахметбекова;

на набережной от проспекта Абылайхана до проспекта Қудайбердиулы и др.

Кроме того, активно ведется благоустройство квадрата, охватывающего 10 дворов по проспекту Богенбай Батыра от Ш. Айманова до Ш. Валиханова.

Ведутся работы по ряду домов на проспектах Қудайбердыулы и Кошкарбаева, улицах Куйши Дина, Мусрепова и др. домов.

В общей сложности, по словам Касымбека, благоустроят 55 дворов и общественных пространств в районе Алматы, в Байконыре – 32, Сарыарке – 30.

Напомним, что в прошлом году стало известно, что Есильский район Астаны поделят на два. Название нового района – Нура, в честь реки в Акмолинской и Карагандинской областях. В конце января были обозначены его границы.

До создания нового района Нура в Астане их было всего четыре:

Есильский;

район Байконыр;

район Алматы;

район Сарыарка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028404-kak-izmenitsya-pravyy-bereg-astany-rasskazal-akim-kasymbek/