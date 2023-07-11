"Першит горло, слезятся глаза": жители Актау пожаловались на запах тухлого мяса в воздухе

Актау. Иллюстративное фото: lada.kz

В нескольких микрорайонах Актау жители начали чувствовать запах тухлого мяса. Экологи заявили, что следят за ситуацией, однако причин пока выяснить не могут, передает Lada.kz.

По данным издания, обращения на неприятный запах в воздухе поступают от жителей 26, 28, 34 микрорайонов Актау.

Горожане заявили, что с наступлением лета на улице ощущается запах, похожий на тухлое мясо.

"В верхних микрорайонах, в частности в 34-м микрорайоне, мы чувствуем неприятный запах тухлого мяса. Если ветер дует со стороны аэропорта, то запах становится невыносимым. Невозможно открыть окно, першит горло, слезятся глаза. Просим ответственных выяснить причину, кто знает, может, это опасно для нашего здоровья", – пожаловалась одна из жительниц города.

В Департаменте экологии Мангистауской области подтвердили, что в городе, действительно, есть неприятный запах, однако его источник пока неизвестен.

"Специалисты ежедневно ведут мониторинг для определения источника запахов, а также проводят анализ воздуха на содержание вредных веществ. С результатами мониторинга население будет проинформировано после изучения данного вопроса", – отметили представители ведомства.

Отметим, что жители Актау довольно часто высказывают критику по повожу экологического состояния города. Так, в начале июня горожан напугала вода в Каспийском море, которая окрасилась в черный цвет.

Экологи тогда заявили, что предположительной причиной черного оттенка моря является разложение гниющих водорослей, а также иловое накопление на дне моря, обусловленное многолетними природными явлениями, такими как обмеление и застой воды.

При этом позже в городе и вовсе объявили ЧС природного характера, правда уже из-за обмеления Каспия.

При этом в прошлом году специалисты Департамента экологии Мангистауской области проводили проверку из-за жалоб жителей Актау и выявили превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028268-pershit-gorlo-slezyatsya-glaza-zhiteli-aktau-pozhalovalis-na-zapah-tuhlogo-myasa-v-vozduhe/