Наказать виновных в загрязнении воздуха в Актау пообещали экологи

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Специалисты Департамента экологии Мангистауской области провели проверку из-за жалоб жителей города Актау и выявили превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ, которые выбрасываются в воздух.

Горожане пожаловались на повышенную концентрацию сероводорода в воздухе в Актау, передает издание Lada.kz.

Отмечалось, что один из случаев превышения был зафиксирован в ночь с 14 на 15 августа. При этом, запрос по поводу превышения водорода экологам был отправлен еще в пятницу, 12 августа

В связи с указанной ситуацией специалисты Департамента экологии Мангистауской области провели мониторинг в дневное и ночное время, а также отобрали пробы атмосферного воздуха на территории города и промышленных зон.

Сообщается, что по результатам отобранных проб были выявлены источники загрязнения.

"В настоящее время на основании представления прокуратуры Мангистауской области проводятся работы по назначению внеплановой проверки в отношении АО "КазАзот", ТОО "Mangystau Oil Refining" и ГКП "Маңғыстау жылу", и в установленном законом порядке будут приняты необходимые меры", – заявили представители ведомства.

Как подчеркнули в департаменте экологии, о результатах проделанной работы будет сообщено дополнительно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983284-prevyshenie-normy-po-vybrosam-vrednyh-veschestv-podtverdili-ekologi-v-aktau/