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Погода в Шымкенте на неделю: жару до 44 градусов обещают синоптики

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Жаркая погода
Жара. Иллюстративное фото: Jose A. Bernat Bacete / Getty Images

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней в третьем мегаполисе Казахстана по-прежнему жарко. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

10 июля в Шымкенте будет ясная погода без осадков. Температура в среднем составит плюс 31 градус. Днем воздух может прогреться до плюс 38 градусов, но ночью температура опустится до плюс 22 градусов. Скорость ветра – 8,4 м/с.

11 июля вновь осадков не ожидается. Температура воздуха будет находиться в районе плюс 34 градусов. Максимальная температура составит плюс 41 градус, а минимальная – плюс 25 градусов. Скорость ветра уменьшится до 7,1 м/с.

12 июля будет ясная погода. Средняя температура – плюс 35 градусов. Днем жарко: до плюс 43 градусов. А ночью похолодает до плюс 25 градусов. Скорость ветра составит 5,5 м/с.

13 июля в Шымкенте синоптики обещают ясную погоду. Температура в среднем составит плюс 37 градусов. Максимальная температура поднимется еще выше – до плюс 44 градусов, а ночью – может опуститься до плюс 27 градусов. Скорость ветра упадет до 4,7 м/с.

14 июля вновь погода без осадков. Среднесуточная температура – плюс 33 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 39 градусов, а ночью похолодает до плюс 24 градусов. Скорость ветра составит 5,6 м/с.

15 июля осадков не ожидается. Температура в среднем остановится на отметке плюс 30 градусов. Максимальная температура составит плюс 36 градусов, минимальная – плюс 21 градус. Ветер усилится до 7,3 м/с.

16 июля, по прогнозам синоптиков, будет ясная погода. Средняя температура составит плюс 30 градусов. Воздух может прогреться до плюс 36 градусов днем, а ночью похолодает до плюс 20 градусов. Скорость ветра составит 7,2 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027964-pogoda-v-shymkente-na-nedelyu-zharu-do-44-gradusov-obeschayut-sinoptiki/

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