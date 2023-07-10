Погода в Алматы на неделю: синоптики обещают тепло и иногда – осадки

Тепло. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней - осадков на этой неделе практически не ожидается. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

10 июля в Алматы возможен дождь. Температура в среднем составит плюс 23 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 29 градусов, но ночью температура опустится до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

11 июля ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около плюс 26 градусов. Максимальная температура – плюс 32 градуса, а минимальная – плюс 19 градусов. Скорость ветра упадет до 2,9 м/с.

12 июля тоже без осадков. Средняя температура составит плюс 29 градусов. Днем температура поднимется максимум до плюс 36 градусов, а ночью – опустится до плюс 21 градуса. Скорость ветра поднимется до 3,7 м/с.

13 июля в Алматы синоптики обещают ясную погоду. Температура в среднем – плюс 33 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 40 градусов, а опуститься может до плюс 25 градусов. Скорость ветра будет равна 3,8 м/с.

14 июля осадков также не ожидается. Среднесуточная температура составит плюс 34 градуса. Днем воздух может подняться до плюс 41 градуса, а ночью – опуститься до плюс 27 градусов. Скорость ветра усилится до 5,1 м/с.

15 июля пообещали дождь. Температура в среднем будет равна плюс 30 градусам. Максимальная температура в этот день составит плюс 37 градусов, минимальная – плюс 25 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 5,6 м/с.

16 июля, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Средняя температура составит плюс 27 градусов. Воздух может прогреться до плюс 33 градусов, но ночью похолодает до плюс 22 градусов. Скорость ветра вновь составит 5,6 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027962-pogoda-v-almaty-na-nedelyu-sinoptiki-obeschayut-teplo-i-inogda-osadki/