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Погода в Астане на неделю: жара сменится похолоданием

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Пасмурная погода
Пасмурно. Иллюстративное фото: Eduard Lysenko / Getty Images

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие семь дней – с 10 по 16 июля. Актуальный прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

10 июля в Астане ожидается ясная погода без осадков. Температура в среднем составит плюс 25 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 32 градусов, но ночью температура опустится до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

11 июля ожидается переменная облачность. Температура составит около плюс 30 градусов. Максимальная температура составит плюс 35 градусов, а минимальная – плюс 21 градус. Скорость ветра будет находиться на уровне 3,3 м/с.

12 июля ожидается ясная погода без осадков. Средняя температура составит плюс 32 градуса. Днем она может подниматься до плюс 37 градусов, а ночью – опустится до плюс 24 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

13 июля в Астане синоптики обещают дождь. Температура в среднем – плюс 31 градус. Максимальная – плюс 40 градусов, минимальная – плюс 25 градусов. Скорость ветра усилится до 6,9 м/с.

14 июля прогнозируется переменная облачность. Среднесуточная температура составит плюс 23 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 29 градусов, а ночью похолодает до плюс 18 градусов. Скорость ветра – 6,5 м/с.

15 июля возможен дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 19 градусов. Максимальная температура составит плюс 22 градуса, минимальная – плюс 16 градусов. Прогнозируемая скорость ветра в столице – 7,7 м/с.

16 июля, по прогнозам синоптиков, будет дождь. Средняя температура составит плюс 18 градусов. Воздух может прогреться до плюс 22 градусов, но ночью похолодает до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 6,8 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027963-pogoda-v-astane-na-nedelyu-zharkaya-pogoda-smenitsya-poholodaniem/

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