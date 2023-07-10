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Эзотерика
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Жара до 37 градусов ожидается в мегаполисах Казахстана в понедельник

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Женщина с зонтом на тротуаре
Женщина с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В понедельник, 10 июля, в трех крупнейших казахстанских мегаполисах - Астане, Алматы и Шымкенте - ожидается сильная жара, сообщается на портале госметеослужбы "Казгидромет".

Согласно данным синоптиков, в Алматы сегодня ожидается погода без осадков, днем термометры покажут плюс 28-30 градусов, ночью температура опустится до плюс 17-19 градусов. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду.

В Астане в понедельник прогнозируют жару до плюс 31-33 градуса днем и плюс 19-21 градус ночью. Осадков в столице не будет, скорость ветра составит 3-8 м/с. Кроме того, из-за сильной жары и чрезвычайной пожарной опасности в Астане объявлено штормовое предупреждение.

В Шымкенте, как сообщают синоптики, сегодня ожидается до 35-37 градусов жары, ночью в мегаполисе похолодает до плюс 23-25 градусов. Осадков в городе также не будет, а скорость ветра составит 8-13 м/с.

Ранее сообщалось, что почти по всему Казахстану в понедельник объявлено штормовое предупреждение из-за угрозы пожаров.

Что делать при сильной жаре?

Чтобы избежать последствий жары, МЧС РК на своем официальном сайте призывает граждан без особой надобности не выходить на улицу, а также:

  • для защиты от обезвоживания организма больше пить, не менее 1,5-3 литров жидкости в день;
  • в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;
  • днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;
  • во избежание теплового и солнечного удара носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором.

Подчеркивается, что особое внимание в жару необходимо уделять детям.

"Призываем также граждан соблюдать правила безопасности при нахождении в степных и лесных массивах. Основными причинами возникновения природных пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем, непотушенная сигарета, костер, горящая спичка, масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, искры из глушителя транспортного средства, сжигание сухой старой травы, грозовые разряды (молнии)", – добавили представители МЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027960-zhara-do-37-gradusov-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana-v-ponedelnik/

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