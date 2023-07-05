Около 20 автобусных маршрутов изменят схемы движения в Алматы из-за ремонта на Аль-Фараби

Автобусы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Акимат Алматы предупредил жителей южной столицы о внесении изменений в схемы некоторых автобусных маршрутов по проспекту Аль-Фараби, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Завтра, 6 июля, планируется перекрытие участка по проспекту Аль-Фараби от улицы Дулати до улицы Жарокова.

По этой причине вносятся изменения в схемы движения 17 маршрутов:

№34 - в южном направлении - ул. Мустафина - разворот на кольце - КТ мкр. Орбита-2. В северном направлении - с КТ мкр. Обрита-2 - ул. Мустафина; №86 - в западном направлении - без изменений. В восточном направлении - ул. Торайгырова - ул. Новои - ул. Жандосова - ул. Тимирязева - ул. Жарокова - просп. Аль-Фараби; №67 - в северном направлении - без изменений. В южном направлении - просп. Алтынсарина - ул. Жандосова - ул. Тимирязева - ул. Жарокова - просп. Аль-Фараби; №30 - в южном направлении - ул. Жарокова - ул. Исиналиева. В северном направлении - без изменений; №135 - в южном направлении - ул. Новои - просп. Аль-Фараби - ул. Мустафина - КТ - мкр. Орбита-2. В северном направлении - с КТ - мкр. Орбита-2; №38А - в южном направлении - ул. Саина - ул. Жандосова - КТ Жандосова/Саина. В обратном направлении - начало движения с КТ Жандосова/Саина - ул. Тимирязева - ул. Жарокова - просп. Аль-Фараби; №77- в южном направлении - ул. Розабакиева - ул. Кожабекова - КТ ул. Кожабекова. В северном направлении - с КТ ул. Кожабекова - ул. Розабакиева; №32 - В южном направлении - ул. Новои - ул. Мустафина - КТ мкр. Орбита-2. В северном направлении - с КТ мкр. Орбита-2 - ул. Мустафина; №103 - В южном направлении ул. Мустафина разворот на кольце - КТ мкр. Орбита-2 - ул.Мустафина. В северном направлении - с КТ мкр. Орбита-2 - ул. Мустафина; №31 - В южном направлении - ул. Жарокова - ул. Исиналиева. В северном направлении - без изменений; №15 - В южном направлении - просп. Алтынсарина - ул. Жандосова - ул. Тимирязева - ул. Жарокова - ул. Исиналиева. В обратном направлении без изменений; №116 - В южном направлении - просп. Гагарина - ул. Жандосова - ул. Жарокова - ул. Исинеалиева - ул. Алматинская - ул. Рахмадиева - ул. Нурлы Байкенова - ул. Казыбек Тауасарулы. В северном направлении - ул. Казыбек Тауасарулы - ул. Нурлы Байкенова - ул. Рахмадиева - ул. Алматинская - ул. Исиналиева; №101- В южном направлении - ул. Розабакиева - ул. Утепова - ул. Жарокова - ул. Исиналиева. В северном направлении - ул. Исиналиева - ул. Жарокова - ул. Утепова - ул. Розабакиева; №211 - В северном направлении - ул. Дулати - разворот на ул. Жакабая Отегенова - пр. Дулати - далее по схеме; №63А - В южном направлении - ул. Берегового - ул. Жандосова - КТ ул. Вахтаногова; №63А - В восточном направлении - КТ ул. Вахтангова - ул. Тимирязева - ул. Жарокова - просп. Аль-Фараби - далее по схеме; №121 – В южном направлении – ул. Навои – КТ просп. Аль-Фараби. В западном направлении – начало с КТ просп. Аль-Фараби – ул. Мустафина – ул. Торайгырова – ул. Навои.

"Приносим извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее", - обратились в ведомстве к горожанам.

Напомним, из-за реконструкции теплосетей до 30 августа будет ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах южной столицы, а именно:

в Медеуском районе закроют проезд по улице Кажымукана (от улицы Госпитальная до проспекта Достык).

в Бостандыкском районе движение приостановят по улице Гагарина (от улицы Ходжанова до улицы Ескараева), по улице Ескараева (от улицы Гагарина до улицы Розыбакиева).

в Жетысуском районе закроют проезд по северной стороне проспекта Райымбека (от улицы Байзакова до улицы Казакова), далее по улице Казакова (от проспекта Райымбека до улицы Бродского).

в Ауэзовском районе проезд закроют по западной стороне улицы Малая Саина (между улицей Улугбека и Шаляпина).

А движение по Аль-Фараби в районе Есентая ограничат на все лето.

Стоит отметить, что из-за ремонта дороги по проспекту Аль-Фараби власти уже меняли схемы движения ряда маршрутов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027738-okolo-20-avtobusnyh-marshrutov-izmenyat-shemy-dvizheniya-v-almaty-iz-za-remonta-na-al-farabi/