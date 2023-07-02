Схему движения автобусов изменят в Алматы из-за ремонта на проспекте аль-Фараби

Автобусы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы изменили схему движения нескольких автобусов, это связано с ремонтными работами на проспекте аль-Фараби и в микрорайоне Айгерим-2, передает NUR.KZ со ссылкой на управление городской мобильности.

Как сообщили в управлении городской мобильности, в связи с проведением ремонтных работ по проспекту Аль Фараби, от улицы Рыскулбекова до проспекта Дулати, 3 июля будут временно изменены схемы движения следующих маршрутов:

маршрут №38A — в южном направлении — ул. Саина (дублер) — улица Торайгырова (движение по кольцу) — улица Мустафина — улица Саина (движение по кольцу) — далее по схеме, в обратном направлении — без изменений;

маршрут №119 — в северном направлении — улица Аскарова — улица Садыкова — улица Саина — далее по схеме, в обратном направлении — без изменений.

Также в связи с ремонтом в микрорайоне Айгерим-2 с 3 июля до завершения работ будет временно изменена схема маршрута №102 по следующей трассировке:

в северном направлении — улица Шугыла — улица Альмерек Абыз — улица Кожаханова— улица Бенберина — далее по схеме;

в южном направлении — улица Бенберина — улица Кожаханова — улица Альмерек Абыз — улица Шугыла — далее по схеме.

Алматинцев попросили корректировать свой маршрут заранее.

Напомним, из-за реконструкции теплосетей до 30 августа будет ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах южной столицы, а именно:

в Медеуском районе закроют проезд по улице Кажымукана (от улицы Госпитальная до проспекта Достык).

в Бостандыкском районе движение приостановят по улице Гагарина (от улицы Ходжанова до улицы Ескараева), по улице Ескараева (от улицы Гагарина до улицы Розыбакиева).

в Жетысуском районе закроют проезд по северной стороне проспекта Райымбека (от улицы Байзакова до улицы Казакова), далее по улице Казакова (от проспекта Райымбека до улицы Бродского).

в Ауэзовском районе проезд закроют по западной стороне улицы Малая Саина (между улицей Улугбека и Шаляпина).

А движение по Аль-Фараби в районе Есентая ограничат на все лето. Кроме того, в период с 1 по 3 июля по проспекту Абая проводятся ремонтные работы, из-за чего движение по одному из участков перекрыто. В связи с ограничением движения внесены изменения в схемы движения троллейбусных маршрутов №№25, 9, 19, 11.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027203-shemu-dvizheniya-avtobusov-izmenyat-v-almaty-iz-za-remonta-na-prospekte-al-farabi/