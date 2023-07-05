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Осадки и сильная жара: какая погода ожидается в выходные в Казахстане

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Капли дождя на дороге
Дождь. Иллюстративное фото: pixabay

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в ближайшие дни, с 6 по 8 июля, в Казахстане. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В предстоящие праздничные дни неустойчивый характер погоды сохраняется на большей части республики.

В связи с этим ожидаются дожди с грозами и порывистым ветром.

По прогнозам, сильные дожди пройдут 6 и 7 июля в центре и на юго-востоке страны, а 6-8 июля на севере и востоке Казахстана, также днем возможен град.

Лишь на западе страны ожидается погода без осадков, отметили специалисты метеослужбы.

Прогнозируется постепенное повышение дневных температур на западе и юге до +33...+42 градусов.

Тем временем на остальной территории страны возможно небольшое понижение температуры воздуха:

  • на северо-западе и в центре - до +22...+35 градусов;
  • на севере - до +23...+30 градусов;
  • на востоке и на юго-востоке - до +20...+30 градусов.

Отметим, что ухудшение погодных условий пообещали 5 июля в Алматы, Астане и Шымкенте. Жителей мегаполисов синоптики предупредили о возможной грозе и усилении ветра.

Кроме того, в Алматы и Астане вовсе было объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и высокой пожарной опасности.

Стоит отметить, что накануне в Алматы прошел дождь с грозой - очевидцы сняли на видео, как молния угодила в телебашню на Кок-Тобе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027625-osadki-i-silnaya-zhara-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-vyhodnye-v-kazahstane/

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