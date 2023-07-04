Гроза и жара до 35 градусов ожидаются в одном из мегаполисов Казахстана

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Во вторник, 4 июля, в Астане и Алматы прогнозируются осадки. Жарче всего сегодня будет в южной столице, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане, по прогнозам синоптиков, может пройти дождь. Днем температура воздуха остановится на отметке в +28…+30 градусов, а ночью – опустится до +16…+18 градусов. Скорость ветра – 9-14 м/с.

В Алматы прогнозируется гроза. При этом днем в городе будет жарко – до +33…+35 градусов. Ночью же ожидается +18…+20 градусов. Скорость ветра – 3-8 м/с, однако днем возможны порывы до 13 м/с.

В Шымкенте ожидается жаркий и солнечный день без осадков – до +32…+34 градусов. Ночью столбики термометров покажут +20…+22 градуса. Скорость ветра будет находиться на уровне 8-13 м/с.

Что делать при грозе?

Как ранее сообщали представители пресс-службы ДЧС Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле – не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", – предупреждали в ДЧС.

При этом отмечалось, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", – советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться. Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027420-groza-i-zhara-do-35-gradusov-ozhidayutsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/