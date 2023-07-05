Гроза и усиление ветра ожидаются во всех трех мегаполисах Казахстана

Непогода. Иллюстративное фото: Getty Images / Stringer

В среду, 5 июля, во всех трех мегаполисах Казахстана ожидается гроза, а в двух из них объявлено штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, сегодня днем в Алматы ожидается гроза. Столбики термометров при этом покажут плюс 27-29 градусов днем и плюс 18-20 градусов ночью. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду, но при грозе возможны порывы до 13-18 м/с.

В Астане также прогнозируют грозу и усиление ветра. Днем в столице ожидается до 29-31 градуса жары, ночью температура опустится до плюс 16-18 градусов. Скорость ветра составит 9-14 м/с.

Непогоду синоптики обещают и жителям Шымкента - здесь также ожидается гроза и усиление ветра до 8-13 м/с. Температура воздуха в третьем мегаполисе днем поднимется до плюс 32-34 градусов, ночью опустится до плюс 20-22 градусов.

При этом, согласно данным на сайте госметеослужбы, в Астане и Алматы объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и высокой пожарной опасности.

Что делать при грозе?

Как ранее сообщали представители пресс-службы ДЧС Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле – не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", – предупреждали в ДЧС.

При этом отмечалось, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", – советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться. Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027585-groza-i-usilenie-vetra-ozhidayutsya-vo-vseh-treh-megapolisah-kazahstana/