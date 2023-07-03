Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Погода в Шымкенте на неделю: синоптики обещают жару до 39 градусов и дождь в один из дней

Опубликовано:

Дети у фонтана
Фонтан. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие семь дней. Жителям третьего мегаполиса стоит подготовиться к жаре до 39 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

3 июля в Шымкенте будет ясное небо. Температура в среднем составит плюс 29 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 35 градусов, но ночью температура опустится до плюс 24 градусов. Скорость ветра составит 7,7 м/с.

4 июля ожидается ясное небо. Температура составит около плюс 28 градусов. Максимальная температура составит плюс 35 градусов, а минимальная – плюс 20 градусов. Скорость ветра будет до 7,0 м/с.

5 июля будет ясное небо. Средняя температура – плюс 28 градусов. Днем температура поднимется до плюс 34 градусов, а ночью опустится до плюс 21 градуса. Скорость ветра составит 7,1 м/с.

6 июля в Шымкенте синоптики обещают дождь. Температура в среднем – плюс 29 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 35 градусов, а опуститься может до плюс 22 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,7 м/с.

7 июля будет ясное небо. Среднесуточная температура – плюс 31 градус. Днем воздух прогреется до плюс 37 градусов, а ночью похолодает до плюс 21 градуса. Скорость ветра составит 8,1 м/с.

8 июля обещает быть облачным. Температура в среднем остановится на отметке плюс 30 градусов. Максимальная температура составит плюс 38 градусов, минимальная – плюс 22 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 8,2 м/с.

9 июля, по прогнозам синоптиков, будет ясное небо. Средняя температура составит плюс 32 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 39 градусов, но ночью похолодает до плюс 21 градуса. Скорость ветра составит 8,2 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027239-pogoda-v-shymkente-na-nedelyu-sinoptiki-obeschayut-zharu-do-39-gradusov-i-dozhd-v-odin-iz-dney/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.