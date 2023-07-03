Погода в Шымкенте на неделю: синоптики обещают жару до 39 градусов и дождь в один из дней

Фонтан. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие семь дней. Жителям третьего мегаполиса стоит подготовиться к жаре до 39 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

3 июля в Шымкенте будет ясное небо. Температура в среднем составит плюс 29 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 35 градусов, но ночью температура опустится до плюс 24 градусов. Скорость ветра составит 7,7 м/с.

4 июля ожидается ясное небо. Температура составит около плюс 28 градусов. Максимальная температура составит плюс 35 градусов, а минимальная – плюс 20 градусов. Скорость ветра будет до 7,0 м/с.

5 июля будет ясное небо. Средняя температура – плюс 28 градусов. Днем температура поднимется до плюс 34 градусов, а ночью опустится до плюс 21 градуса. Скорость ветра составит 7,1 м/с.

6 июля в Шымкенте синоптики обещают дождь. Температура в среднем – плюс 29 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 35 градусов, а опуститься может до плюс 22 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,7 м/с.

7 июля будет ясное небо. Среднесуточная температура – плюс 31 градус. Днем воздух прогреется до плюс 37 градусов, а ночью похолодает до плюс 21 градуса. Скорость ветра составит 8,1 м/с.

8 июля обещает быть облачным. Температура в среднем остановится на отметке плюс 30 градусов. Максимальная температура составит плюс 38 градусов, минимальная – плюс 22 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 8,2 м/с.

9 июля, по прогнозам синоптиков, будет ясное небо. Средняя температура составит плюс 32 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 39 градусов, но ночью похолодает до плюс 21 градуса. Скорость ветра составит 8,2 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027239-pogoda-v-shymkente-na-nedelyu-sinoptiki-obeschayut-zharu-do-39-gradusov-i-dozhd-v-odin-iz-dney/