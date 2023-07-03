Погода в Астане на неделю: облачность и дожди ждут жителей столицы

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие семь дней. Жителей столицы ожидают дожди и облачность. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

3 июля в Астане будет облачно. Температура в среднем составит плюс 24 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 33 градусов, но ночью температура опустится до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит 8,6 м/с.

4 июля ожидается дождь. Температура составит около плюс 21 градус. Максимальная температура составит плюс 28 градусов, а минимальная – плюс 18 градусов. Скорость ветра будет до 8,5 м/с.

5 июля будет дождь. Средняя температура – плюс 22 градуса. Днем температура поднимется до плюс 27 градусов, а ночью опустится до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 7,4 м/с.

6 июля в Астане синоптики обещают дождь. Температура в среднем – плюс 20 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 25 градусов, а опуститься может до плюс 16 градусов. Скорость ветра будет равняться 7,2 м/с.

7 июля будет дождь. Среднесуточная температура – плюс 20 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 27 градусов, а ночью похолодает до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 4,3 м/с.

8 июля также ожидается дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 23 градуса. Максимальная температура составит плюс 27 градусов, минимальная – плюс 16 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 6,1 м/с.

9 июля, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Средняя температура составит плюс 24 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 28 градусов, но ночью похолодает до плюс 19 градусов. Скорость ветра составит 5,3 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027237-pogoda-v-astane-na-nedelyu-oblachnost-i-dozhdi-zhdut-zhiteley-stolitsy/