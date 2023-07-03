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Погода в Алматы на неделю: ожидается теплая погода, но будут дожди

Опубликовано:

Зонт
Зонт. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие семь дней. В южной столице прогнозируются теплые летние дни, но будут еще и дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

3 июля в Алматы будет дождь. Температура в среднем составит плюс 25 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 32 градусов, но ночью температура опустится до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит 5,9 м/с.

4 июля ожидается дождь. Температура составит около плюс 26 градусов. Максимальная температура составит плюс 33 градуса, а минимальная – плюс 20 градусов. Скорость ветра будет до 5,1 м/с.

5 июля тоже будет дождь. Средняя температура – плюс 22 градуса. Днем температура поднимется до плюс 28 градусов, а ночью опустится до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 6,5 м/с.

6 июля в Алматы синоптики обещают дождь. Температура в среднем – плюс 23 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 27 градусов, а опуститься может до плюс 19 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,1 м/с.

7 июля будет дождь. Среднесуточная температура – плюс 25 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 30 градусов, а ночью похолодает до плюс 19 градусов. Скорость ветра составит 4,4 м/с.

8 июля обещает быть облачным. Температура в среднем остановится на отметке плюс 25 градусов. Максимальная температура составит плюс 30 градусов, минимальная – плюс 19 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,9 м/с.

9 июля, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Средняя температура составит плюс 25 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 30 градусов, но ночью похолодает до плюс 21 градуса. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027238-pogoda-v-almaty-na-nedelyu-ozhidaetsya-teplaya-pogoda-no-budut-dozhdi/

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