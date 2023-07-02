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Синоптики предупредили казахстанцев о непогоде

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Два человека сидят под дождем
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На большей части Казахстана 3 июля объявлено штормовое предупреждение - в ряде регионов ожидаются грозы и сильный ветер, данные синоптиков приводятся на сайте "Казгидромета".

Штормовое предупреждение синоптики объявили в Астане - в столице завтра днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем порывы до 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

По данным синоптиков, 3 июля в Жамбылской, Кызылординской и Актюбинской областях также возможна гроза, сильный ветер порывами до 15-20, местами до 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской, Улытауской, Карагандинской и Акмолинской областях ожидается гроза. Днем на западе области прогнозируется сильная жара - до 35-36 градусов. Также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Между тем в Костанайской области метеорологи прогнозируют сильный дождь, грозу, град, шквал. Ветер северо-западный на западе, севере, юге области порывами до 15-20 м/с.

В Жетысуской области 3 июля возможен сильный ветер, в районе Алакольских озер порывы могут достигать 23-28 м/с.

Днем на севере Павлодарской области ожидается ветер юго-восточный, порывами до 18 м/с. Днем на большей части прогнозируется сильная жара - до 35 градусов. Также синоптики предупредили местных жителей о чрезвычайной пожарной опасности.

В Западно-Казахстанской и Абайской областях также ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области возможен туман. Днем на севере, востоке области ожидается ветер юго-восточный, порывы до 15-20 м/с. Днем на большей части области прогнозируется жара до 35 градусов.

Туман также синоптики прогнозируют в Мангистауской области. При этом на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027225-sinoptiki-predupredili-kazahstantsev-o-nepogode/

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