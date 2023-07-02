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Сильная жара ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в воскресенье

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Бассейн
Бассейн в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня, 2 июля, в Астане, Алматы и Шымкенте синоптики прогнозируют сильную жару, местами до 38 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Казгидромета".

По данным синоптиков, в Астане сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем составит 31-33 градуса жары, ночью опустится до 13-15 градусов выше нуля.

В Алматы 2 июля днем синоптики прогнозируют сильную жару - столбики термометров поднимутся до 33-35 градусов выше нуля, ночью будет 17-19 градусов тепла. Возможна переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с.

В Шымкенте также сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем прогреется до 36-38 градусов, ночью ожидается в пределах 20-22 градусов выше нуля.

Напомним, также в воскресенье, 2 июля, еще в 14 регионах Казахстана, помимо Астаны и Шымкента, объявлено штормовое предупреждение - в некоторых областях ожидаются гроза с градом, в других - жара выше 40 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027139-silnaya-zhara-ozhidaetsya-v-astane-almaty-i-shymkente-v-voskresene/

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