Никто не пьет и не курит: образцовое село нашли в ВКО (видео)

Иллюстративное фото: pixabay.com

Еще одно село в Казахстане полностью отказалось от алкоголя - жители села Жанузак в Восточно-Казахстанской области не пьют спиртное и не курят. В местном магазине давно не продают ни алкоголь, ни сигареты, передает КТК.

В селе Жанузак Уланского района всего 64 семьи - это 275 жителей. Есть школа, мечеть и футбольное поле.

Отказаться от пагубных привычек и продуктов предложили местные аксакалы еще в 2019 году. Сельчане их единогласно поддержали. С тех пор весь поселок ведет здоровый образ жизни.

"Алкоголь давно не продается в магазине. Потому что водку тут никто не пьет. Это помощь в воспитании будущего поколения. Что касается детей, то они занимаются спортом. Играют в футбол днем ​​и ночью", - рассказала жительница Жанузака Маржангуль Магауиянова.

Праздники и торжества тоже проходят без увеселительных напитков, но местные утверждают, что так даже веселее. К тому же, утро после торжества не омрачается головной болью.

"В основном все занимаются животноводством. Производят свое молоко, курт, сметану. Возят в город – в Усть-Каменогорск. С 19-го года вообще не продают спиртного. Спиртное и табачные не продаются в селе", - рассказал аким Егинсуского сельского округа Ерасыл Бейдженбаев.

На все село здесь всего один магазин. Алкоголь в нем спрашивают только приезжие и очень удивляются отсутствию крепких напитков. Продавец объясняет: вредный для здоровья товар убрала с прилавков специально, ради молодежи.

"Чтобы они вели здоровый образ жизни, я решила не продавать спиртные напитки и табачные изделия. Они уже знают, что я не продаю. И поэтому спроса тоже нет", - рассказывает продавец Зинаят Сабырова.

С тех пор, как жители Жанузака отказались от алкоголя, в селе не было совершено ни одного преступления, сообщили телеканалу в полиции.

"Действительно, решением совета аксакалов в 2019 году ими было принято решение о запрете реализации алкоголя, алкогольной продукции и табачных изделий. Безусловно, это решение принесло только пользу, потому что криминогенная обстановка в селе стала стабильная. Оттуда не поступает вызовов. Это имеет положительное влияние и на подрастающее поколение. Потому что дети воспринимают это как должное", - рассказала и. о. руководителя управления внутренних и внешних коммуникаций ДП ВКО Татьяна Карпова.

Полиция подтверждает: даже те, кто раньше любил выпить, сейчас строго соблюдают сухой закон. Говорят, что теперь с утра до вечера заняты работой по хозяйству – и на вредные привычки просто не остается времени.

Источник: КТК

Ранее мы рассказывали о поселке в Западно-Казахстанской области, который также полностью отказался от алкоголя. А осень прошлого года сообщалось, что в Карагандинской области сразу десять сел решили вести исключительно трезвый образ жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967128-nikto-ne-pet-i-ne-kurit-obraztsovoe-selo-nashli-v-vko-video/