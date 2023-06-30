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30 лет независимости Казахстана

Еще один праздник появился в Казахстане

Опубликовано:

Газеты
Газеты. Иллюстративное фото: pexels.com

Теперь 2 февраля в Казахстане будет праздноваться Национальный день печати, об этом сегодня сообщил министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали на своей официальной Facebook-странице.

Глава МИОР отметил, что 2 февраля 110 лет назад вышел первый номер газеты "Қазақ".

"У нас хорошие новости. Теперь 2 февраля будет Национальным днем печати. Известно, что первый номер газеты "Қазақ" вышел 110 лет назад, 2 февраля.

Над выпуском газеты трудились такие интеллектуалы нации, как Ахмет Байтурсынулы, Алихан Бокейханов, Миржакип Дулатулы. Газета, созданная казахской интеллигенцией партии "Алаш", стала источником национального возрождения, направила ум, сознание нашего народа в отдельное русло", - отметил министр.

Напомним, в мае был опубликован проект постановления правительства об учреждении нового праздника – Национального дня печати.

В документе говорилось, что дата первого выпуска национального издания стала традицией в таких странах, как Россия, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан. Отмечалось, что важно сделать дату выхода первого номера газеты "Қазақ", стоящей у истоков средств массовой информации, исторически значимой датой.

Как сообщается на сайте Казахстанской энциклопедии, "Қазақ" — общественно-политическая и литературная газета, публиковавшаяся в период между 1913 и 1918 годами. Первый номер вышел 2 февраля 1913 года. До 1915 года газета выходила раз в неделю, после — два раза в неделю.

Во главе тех, кто помогал газете финансово, стоял Мустафа Шокай. Всего было выпущено 265 номеров этой газеты. Организатором издания и редактором газеты был Ахмет Байтурсынов.

Также ранее Министерство информации и общественного развития предложило отмечать в Казахстане День отца и День матери. Правительство одобрило это предложение.

Кроме того, День гражданской авиации появится в Казахстане, его планируют отмечать 1 февраля — соответствующий проект постановления был опубликован на официальном портале "Открытые НПА".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026919-esche-odin-prazdnik-poyavilsya-v-kazahstane/

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