Два новых праздника появились в Казахстане

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Министерство информации и общественного развития предложило отмечать в Казахстане День отца и День матери. Правительство одобрило это предложение, сообщается в официальном Telegram-канале МИОР.

По данным ведомства, в постановление об утверждении календаря праздничных дней в Казахстане было внесено дополнение. Документ подписал глава правительства Алихан Смаилов.

"Официальные праздники День матери и День отца, отмечаемые во многих странах мира для популяризации семейных ценностей, укрепления института семьи и воспитания, также утверждены и в нашей стране", – говорится в сообщении.

Так, День матери теперь будет праздноваться во второе воскресенье мая, а День отца – в третье воскресенье июня.

Добавим, что в казахстанский перечень праздничных дат входит около 50 праздников. При этом в третье воскресенье июня на данный момент отмечается еще и День медицинского работника.

С полным списком можно ознакомиться на сайте информационно-правовой системы "Адилет".

Как пишет сайт Calend.ru, День матери ежегодно отмечается во второе воскресенье мая во многих странах Европы, Африки, Северной и Южной Америки, а также в Австралии, Китае и Японии.

Сообщается, что в 1907 году молодая американка Анна Джарвис из Западной Вирджинии выступила с инициативой чествования матерей в память о своей матери, которая преждевременно ушла из жизни. Анна писала письма в государственные учреждения, законодательные органы, выдающимся лицам с предложением один день в году посвятить чествованию матерей.

Ее старания увенчались успехом – в 1910 году штат Вирджиния первым признал День матери в качестве официального праздника. В 1912 году была создана Международная Ассоциация Дня матери с целью распространения сознательного празднования этого дня.

При этом День отца отмечается в третье воскресенье июня во многих странах мира.

Начали его праздновать в Америке. Женщина по имени Сонора Смарт в 1909 году в церкви во время службы, посвященной Дню матери, подумала о том, что после смерти матери ее и еще пятерых детей воспитывал отец, Уильям Джексон Смарт.

Сонора обратилась к местным властям с предложением учредить новый праздник, ее поддержали и собирались устроить празднества 5 июня — в день рождения Уильяма Смарта, но времени на их подготовку не хватило, и праздник был перенесен на 19 июня. Вскоре праздник стал популярным и в других городах штата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022993-dva-novyh-prazdnika-poyavilos-v-kazahstane/