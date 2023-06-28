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Жара до 38 градусов ждет казахстанцев в ближайшие дни

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Пожилая женщина идет рядом с фонтаном
Фонтан. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев с 29 июня по 1 июля. В некоторых регионах прогнозируется жара до 38 градусов, передает официальный сайт РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в ближайшие трое суток погоду на большей части территории Казахстана будут определять атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем пройдут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром.

Так, 1 июля на западе страны ожидаются сильные дожди, возможен град, а на севере и в центре Казахстана погода – преимущественно без осадков.

Кроме того, ожидается постепенное повышение дневных температур на севере до +25…+30 градусов, в центре – до +30…+35 градусов, на юге до +33…+38 градусов, на юго-востоке до +28…+33 градусов. На востоке страны столбики термометров днем повысятся до +17…+25 градусов, а на западе страны значительных изменений в температурном фоне не ожидаются, воздух днем прогреется до +25…+30 градусов, на юго-западе до +33…+38 градусов.

Как спастись в жару

По словам спасателей, сильная жара сопровождается обезвоживанием организма, что приводит к тяжелым последствиям для человека.

Чтобы избежать последствий жары и максимально сохранить свое здоровье, необходимо тщательно соблюдать следующие правила поведения в период аномальной жары:

  • без особой надобности не выходить на улицу во время максимальной солнечной активности с 11:00 до 17:00. Если все-таки нужно выйти на улицу, то предпочтительно надеть просторную светлую одежду из натуральных тканей;
  • для защиты от обезвоживания организма необходимо больше пить, не менее 1,5-3 литров жидкости в день;
  • не рекомендуется употреблять алкоголь, а также различные сладкие газированные напитки, которые не только не утоляют жажду, но и замедляют обменные процессы в организме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026684-zhara-do-38-gradusov-zhdet-kazahstantsev-v-blizhayshie-dni/

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