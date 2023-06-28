Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Гроза, усиление ветра и высокая пожарная опасность ожидаются в Казахстане

Опубликовано:

Холмы
Холмы. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики объявили штормовое предупреждение в большинстве регионов Казахстана из-за сильного ветра, грозы и высокой пожарной опасности, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Завтра, 29 июня, в Жетысуской, Атырауской, Актюбинской, Улытауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Туркестанской и Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Кроме того, в Западно-Казахстанской, Акмолинской, Абайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской будет гроза.

Усиление ветра до 15-20 м/с ожидает жителей Акмолинской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Абайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Кызылординской областях. А в Северо-Казахстанской, Абайской, Восточно-Казахстанской областях возможны порывы ветра до 25 м/с.

Град и шквал синоптики обещают в Северо-Казахстанской, Абайской, Восточно-Казахстанской областях.

В Мангистауской области завтра будет сильная жара до +38 градусов.

В Карагандинской области также ожидается туман.

Профилактика возгораний сухой травы и камыша

По словам спасателей, чтобы предотвратить возгорание, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности:

  • будьте осмотрительны в обращении с любыми источниками открытого огня;
  • своевременно очищайте участок и прилегающую к нему территорию от горючих отходов, мусора, опавших листьев, травы;
  • установите у каждого строения емкость с водой;
  • устройте противопожарные полосы для предотвращения переброски огня на здания и сооружения;
  • не бросайте горящие спички и окурки, не допускайте игр детей со спичками и с огнем, не используйте на охоте пыжи из тлеющих материалов, не разводите костры и не сжигайте мусор вблизи строений;
  • разжигайте костер только на очищенной до слоя грунта площади. Покидая место привала, затушите костер водой или забросайте землей до полного прекращения горения и тления в очаге;
  • не оставляйте стеклотару и разбитое стекло.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев с 29 июня по 1 июля. В некоторых регионах прогнозируется жара до 38 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026701-groza-usilenie-vetra-i-vysokaya-pozharnaya-opasnost-ozhidayutsya-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.