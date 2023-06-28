Гроза, усиление ветра и высокая пожарная опасность ожидаются в Казахстане

Холмы. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики объявили штормовое предупреждение в большинстве регионов Казахстана из-за сильного ветра, грозы и высокой пожарной опасности, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Завтра, 29 июня, в Жетысуской, Атырауской, Актюбинской, Улытауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Туркестанской и Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Кроме того, в Западно-Казахстанской, Акмолинской, Абайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской будет гроза.

Усиление ветра до 15-20 м/с ожидает жителей Акмолинской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Абайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Кызылординской областях. А в Северо-Казахстанской, Абайской, Восточно-Казахстанской областях возможны порывы ветра до 25 м/с.

Град и шквал синоптики обещают в Северо-Казахстанской, Абайской, Восточно-Казахстанской областях.

В Мангистауской области завтра будет сильная жара до +38 градусов.

В Карагандинской области также ожидается туман.

Профилактика возгораний сухой травы и камыша

По словам спасателей, чтобы предотвратить возгорание, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности:

будьте осмотрительны в обращении с любыми источниками открытого огня;

своевременно очищайте участок и прилегающую к нему территорию от горючих отходов, мусора, опавших листьев, травы;

установите у каждого строения емкость с водой;

устройте противопожарные полосы для предотвращения переброски огня на здания и сооружения;

не бросайте горящие спички и окурки, не допускайте игр детей со спичками и с огнем, не используйте на охоте пыжи из тлеющих материалов, не разводите костры и не сжигайте мусор вблизи строений;

разжигайте костер только на очищенной до слоя грунта площади. Покидая место привала, затушите костер водой или забросайте землей до полного прекращения горения и тления в очаге;

не оставляйте стеклотару и разбитое стекло.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев с 29 июня по 1 июля. В некоторых регионах прогнозируется жара до 38 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026701-groza-usilenie-vetra-i-vysokaya-pozharnaya-opasnost-ozhidayutsya-v-kazahstane/