Жаркую погоду пообещали в Алматы и Шымкенте сегодня

Жара. Иллюстративное фото: chuchart duangdaw / Getty Images

Жаркая погода ожидает жителей Алматы и Шымкента сегодня, 27 июня, а в Астане ожидается дождь. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня будет жарко, согласно прогнозам, дневная температура воздуха составит +30...+32 градуса. Скорость ветра днем совсем не большая -2-7 м/с. Осадков в южной столице не ожидается, но возможна переменная облачность.

В Астане прогнозируют дождь с грозой. Также в столице похолодает - температура воздуха сегодня ожидается в районе +15...+17 градусов. Кроме того, в городе ожидается сильный ветер со скоростью 9-14 м/с, однако порывы могут достигать 15-20 м/с, а местами он может усилиться до 23 м/с.

В Шымкенте тоже жарко и без осадков - воздух прогреется до +33...+35 градусов. Возможна переменная облачность. Скорость ветра сегодня составит 8-13 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026488-zharkuyu-pogodu-poobeschali-v-almaty-i-shymkente-segodnya/