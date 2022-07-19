Контрабандные сигареты на полмиллиарда тенге выявили в Алматинской области (фото)

Изъятый товар. Фото: КГД МФ РК

Контрабандную табачную продукцию на 527,3 млн тенге выявили налоговики Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов МФ РК.

Нелегальная табачная продукция ( 925 тыс. пачек сигарет - 18,5 млн курительных единиц) была обнаружена на территории гостинично-стояночного комплекса "Кристалл", расположенного на 29 км трассы Алматы-Бишкек.

Изъятый товар. Фото: КГД МФ РК

Контрабандная табачная продукция без акцизных марок в ходе проверки выявлена сотрудниками ДГД Алматинской области совместно с ДЭР Алматинской области.

Изъятый товар. Фото: КГД МФ РК

По результатам проверки все материалы переданы в ДЭР по Алматинской области, с признаками нарушения по статье 233 УК РК ("Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров средствами идентификации и (или) учетно-контрольными марками, подделка и использование средств идентификации и (или) учетно-контрольных марок").

Сумма ущерба неуплаченного акциза составляет 227,6 млн тенге, общая стоимость сигарет составила 527,3 млн тенге.

Изъятый товар. Фото: КГД МФ РК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979221-kontrabandnye-sigarety-na-polmilliarda-tenge-vyyavili-v-almatinskoy-oblasti-foto/