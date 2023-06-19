Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Свыше 17 тыс. пачек контрабандных сигарет изъято в Караганде

Опубликовано:

Изъятые сигареты
Изъятые сигареты. Фото: КГД МФ РК

Сотрудниками департамента государственных доходов по Карагандинской области был выявлен факт нелегального оборота контрабандных сигарет, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КГД.

16 июня на территории рынков Караганды выявлены факты реализации сигарет различных марок без акцизных марок.

Общее количество изъятой контрафактной продукции производства CША, Кыргызстана и России составило более 17 тыс. пачек.

Изъятые сигареты
Изъятые сигареты. Фото: КГД МФ РК

По выявленным фактам возбуждено административное производство, которое будет передано в суд для рассмотрения, а изъятые табачные изделия будут конфискованы и уничтожены.

Отметим, согласно статье 234 УК РК, перемещение в крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров или иных предметов, в том числе запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу товаров, вещей и ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или заведомо недостоверным декларированием либо с указанием заведомо недостоверных сведений в заявлении о выпуске товаров до подачи декларации на товары или в заявлении о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), в том числе с представлением недействительных документов, поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток, с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025497-svyshe-17-tys-pachek-kontrabandnyh-sigaret-izyato-v-karagande/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.