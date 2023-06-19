Свыше 17 тыс. пачек контрабандных сигарет изъято в Караганде

Изъятые сигареты. Фото: КГД МФ РК

Сотрудниками департамента государственных доходов по Карагандинской области был выявлен факт нелегального оборота контрабандных сигарет, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КГД.

16 июня на территории рынков Караганды выявлены факты реализации сигарет различных марок без акцизных марок.

Общее количество изъятой контрафактной продукции производства CША, Кыргызстана и России составило более 17 тыс. пачек.

Изъятые сигареты. Фото: КГД МФ РК

По выявленным фактам возбуждено административное производство, которое будет передано в суд для рассмотрения, а изъятые табачные изделия будут конфискованы и уничтожены.

Отметим, согласно статье 234 УК РК, перемещение в крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров или иных предметов, в том числе запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу товаров, вещей и ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или заведомо недостоверным декларированием либо с указанием заведомо недостоверных сведений в заявлении о выпуске товаров до подачи декларации на товары или в заявлении о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), в том числе с представлением недействительных документов, поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток, с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025497-svyshe-17-tys-pachek-kontrabandnyh-sigaret-izyato-v-karagande/