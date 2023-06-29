Ряд зданий в двух районах Алматы отключат от горячей воды почти на три недели
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В двух районах Алматы планируют ремонтировать котельные. Из-за этого в некоторых домах на разные сроки будут отключать горячую воду, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
Так, сообщается, что будет ограничена подача горячей воды в ряд жилых домов и иных зданий в Жетысуском и Турксибском районах Алматы.
Как подчеркнули представители "Алматинских тепловых сетей", ограничения вводятся для обеспечения безопасности при проведении плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго".
Был опубликован график запланированных отключений:
с 3 по 14 июля:
- Лавренева – Дунентаева – микрорайон Жулдыз 2 (частично);
с 3 по 17 июля:
- Монтажная – Баймагамбетова – Федосеева – Баймагамбетова;
с 10 по 14 июля:
- Урицкого – Нурсая – Бейсебаева – Бартольда;
- Хмельницкого – Бакинская – Староэлеваторская – Куйбышева;
с 10 по 31 июля:
- Поддубного – Суюнбая – Дунентаева – Хмельницкого;
с 13 по 20 июля:
- Остроумова – Красногорская – Дегдар – Остроумова;
с 17 по 21 июля:
- Папанина – Суюнбая – Ереванская – Стальского;
- Кассина – Жумабаева – Бехтерева – Шереметьева;
с 24 июля по 14 августа:
- Первомайская нефтебаза – Геологов – микрорайон Кокжиек.
"Приносим извинения за временные неудобства", – добавили в компании.
Напомним также, что с 22:00 1 июля до 22:00 2 июля в Медеуском районе Алматы закроют движение для автотранспорта на пересечении улиц Казыбек би и Калдаякова для проведения плановых работ на трубопроводе под проезжей частью.
Граждан попросили заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.
Кроме того, 30 июня и 1 июля с 9:00 до 18:00 ряд районов в центре Алматы отключат от холодной воды.
При этом несколько дней назад стало известно, что тариф на тепло, воду и канализацию повысят с 1 июля в Алматы.
"Ввиду того, что износ водопроводных сетей по городу Алматы составляет 54,4%, возникает необходимость поэтапной замены 2033 км трубопровода из 3607 км. Износ канализационных сетей составляет 57,4%, поэтому в реконструкции нуждаются 1017 км", – говорилось в сообщении пресс-службы ГКП "Алматы Су".
Изменение тарифа на воду и услуги канализации на 15% повысит сумму ежемесячных коммунальных платежей для одной квартиры – в среднем на менее чем 150 тенге, подчеркнули в компании.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026751-ryad-zdaniy-v-dvuh-rayonah-almaty-otklyuchat-ot-goryachey-vody-vplot-do-treh-nedel/