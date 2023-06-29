Один из перекрестков Алматы перекроют на сутки

Дорожный знак. Иллюстративное фото: pixabay.com

Движение для транспорта по перекрестку улиц Казыбек би и Калдаякова в Алматы временно закроют из-за плановых ремонтных работ, передает NUR.KZ со ссылкой на сообщение ТОО "АлТС".

С 22:00 1 июля до 22:00 2 июля в Медеуском районе Алматы закроют движение для автотранспорта на пересечении улиц Казыбек би и Калдаякова.

Движение по названному перекрестку будет перекрыто в обе стороны.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения текущих плановых работ на трубопроводе, пролегающем под проезжей частью названного уличного сегмента", – говорится в сообщении ТОО "Алматинские тепловые сети".

Граждан попросили заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.

Перекресток в Алматы. Скриншот: 2gis.kz

По информации на официальном сайте ТОО, "Алматинские тепловые сети" – теплоэнергетическое предприятие, обеспечивающее теплоснабжение потребителей на территории Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026728-odin-iz-perekrestkov-almaty-perekroyut-na-sutki/