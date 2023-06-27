Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Ряд районов в центре Алматы на полдня отключат холодную воду

Опубликовано:

Женщина моет руки
Вода. Иллюстративное фото: pexels.com

Несколько районов в центре Алматы отключат от холодного водоснабжения на полдня в конце этого месяца, передает NUR.KZ со ссылкой на сообщение пресс-службы городского акимата.

"В связи с плановыми работами на сетях водоснабжения ряд районов Алматы временно отключат от холодной воды", – говорится в сообщении.

30 июня с 9:00 до 18:00 подача холодной воды будет прекращена в жилые дома и иные здания, расположенные по проспекту Аль-Фараби – улице Козыбаева – улице Ганди – проспекту Назарбаева, а также в жилые комплексы "Жеруйык", "Нурлы Тау".

Кроме того, в период производства работ ожидается понижение давления воды и сбое в подаче воды по улицам Чайкиной, Митина, Рубинштейна, Елебекова, по проспекту Достык, 308, в микрорайонах Самал-1, 2, а также в ЖК "Достык Резидентс".

1 июля с 9:00 до 20:00 от холодной воды временно отключат частные жилые дома, расположенные в микрорайоне Жас Канат, западнее улицы Баймагамбетова.

Телефон для справок: 274 66 66.

По информации на сайте Алматы Су, на сегодняшний день город имеет два основных источника водоснабжения: 40% составляет горная вода, 60% — подземная.

Структура водоснабжения включает в себя более 386 скважин.

Они расположены как внутри города — Алматинское месторождение подземной воды — так и за его пределами. Основной водозабор — Талгарский — находится рядом с поселком Гулдала. Оттуда порядка 30% воды идет в город. Этой водой обеспечиваются все ТЭЦ для выработки тепла и горячего водоснабжения, а также осуществляется водоснабжение Турксибского, Жетысуского, частично Алатауского и Медеуского районов.

В пределах города расположены многочисленные скважины, глубина которых составляет от 150 до 500 метров. Подземная вода – это основной источник водоснабжения Алатауского, Ауэзовского, частично Алмалинского районов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026612-ryad-rayonov-v-tsentre-almaty-na-poldnya-otklyuchat-holodnuyu-vodu/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.