Ряд районов в центре Алматы на полдня отключат холодную воду

Вода. Иллюстративное фото: pexels.com

Несколько районов в центре Алматы отключат от холодного водоснабжения на полдня в конце этого месяца, передает NUR.KZ со ссылкой на сообщение пресс-службы городского акимата.

"В связи с плановыми работами на сетях водоснабжения ряд районов Алматы временно отключат от холодной воды", – говорится в сообщении.

30 июня с 9:00 до 18:00 подача холодной воды будет прекращена в жилые дома и иные здания, расположенные по проспекту Аль-Фараби – улице Козыбаева – улице Ганди – проспекту Назарбаева, а также в жилые комплексы "Жеруйык", "Нурлы Тау".

Кроме того, в период производства работ ожидается понижение давления воды и сбое в подаче воды по улицам Чайкиной, Митина, Рубинштейна, Елебекова, по проспекту Достык, 308, в микрорайонах Самал-1, 2, а также в ЖК "Достык Резидентс".

1 июля с 9:00 до 20:00 от холодной воды временно отключат частные жилые дома, расположенные в микрорайоне Жас Канат, западнее улицы Баймагамбетова.

Телефон для справок: 274 66 66.

По информации на сайте Алматы Су, на сегодняшний день город имеет два основных источника водоснабжения: 40% составляет горная вода, 60% — подземная.

Структура водоснабжения включает в себя более 386 скважин.

Они расположены как внутри города — Алматинское месторождение подземной воды — так и за его пределами. Основной водозабор — Талгарский — находится рядом с поселком Гулдала. Оттуда порядка 30% воды идет в город. Этой водой обеспечиваются все ТЭЦ для выработки тепла и горячего водоснабжения, а также осуществляется водоснабжение Турксибского, Жетысуского, частично Алатауского и Медеуского районов.

В пределах города расположены многочисленные скважины, глубина которых составляет от 150 до 500 метров. Подземная вода – это основной источник водоснабжения Алатауского, Ауэзовского, частично Алмалинского районов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026612-ryad-rayonov-v-tsentre-almaty-na-poldnya-otklyuchat-holodnuyu-vodu/