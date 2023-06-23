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Шоу-балет и парад выпускников: обладателей "Алтын белгі" наградили в Алматы (фото)

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Церемония вручения "Алтын белгі" в Алматы
Церемония вручения "Алтын белгі" в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы прошла торжественная церемония награждения выпускников школ знаком "Алтын белгі". В пресс-службе городского акимата показали, как проходило мероприятие, передает NUR.KZ.

В Алматы на площади имени Абая перед Дворцом Республики состоялась торжественная церемония награждения выпускников школ города Алматы знаком "Алтын белгі".

Этот знак отличия получают отличники учебы с 5 по 11 класс.

Церемония вручения "Алтын белгі" в Алматы
Церемония вручения "Алтын белгі" в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В этом году 474 выпускника школ города Алматы подтвердили право обладать наградой "Алтын белгі". Из них 423 выпускника городских школ и 51 – республиканских школ.

Всего в 2023 году школы города Алматы окончили 14 876 выпускников, из них 12 682 выпускника государственных и 2194 выпускника частных школ.

Церемония вручения "Алтын белгі" в Алматы
Церемония вручения "Алтын белгі" в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Вечер состоял из торжественной церемонии и концертной программы с парадом выпускников.

На сцене перед гостями выступили выпускники и шоу-балет Rise с песней "Мектебім – сағынышым", Айкын Толепберген, группа Alpha и другие артисты казахстанской эстрады.

Церемония вручения "Алтын белгі" в Алматы
Церемония вручения "Алтын белгі" в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Высокую награду "Алтын белгі" каждому выпускнику вручили руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева, акимы восьми районов и ветераны образования.

Церемония вручения "Алтын белгі" в Алматы
Церемония вручения "Алтын белгі" в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В завершение по традиции под песню Динаи "Құс жолы" выпускники исполнили прощальный школьный вальс.

"Это было последним аккордом детских воспоминаний, которые каждый будет бережно хранить всю свою жизнь", – добавили представители акимата.

Церемония вручения "Алтын белгі" в Алматы
Церемония вручения "Алтын белгі" в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также отметим, что согласно Закону "Об образовании в РК", лица, награжденные знаком "Алтын белгі" в случае равенства баллов имеют преимущественное право при проведении конкурса на получение образовательных грантов, а также на зачисление в состав обучающихся по государственному образовательному заказу на подготовку кадров с высшим образованием.

Церемония вручения "Алтын белгі" в Алматы
Церемония вручения "Алтын белгі" в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Церемония вручения "Алтын белгі" в Алматы
Церемония вручения "Алтын белгі" в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Церемония вручения "Алтын белгі" в Алматы
Церемония вручения "Алтын белгі" в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Церемония вручения "Алтын белгі" в Алматы
Церемония вручения "Алтын белгі" в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Церемония вручения "Алтын белгі" в Алматы
Церемония вручения "Алтын белгі" в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Церемония вручения "Алтын белгі" в Алматы
Церемония вручения "Алтын белгі" в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Церемония вручения "Алтын белгі" в Алматы
Церемония вручения "Алтын белгі" в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026071-shou-balet-i-parad-vypusknikov-obladateley-altyn-belgi-nagradili-v-almaty-foto/

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