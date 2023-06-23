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30 лет независимости Казахстана

Когда выпускники смогут узнать результаты конкурса на гранты в вузы

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Мужчина со смартфоном сидит за столом
Экзамен. Иллюстративное фото: pixabay.com

Списки имен обладателей образовательных грантов в казахстанские вузы будут опубликованы до 10 августа. Об этом сообщается на официальном сайте Наццентра тестирования.

Как рассказали в центре, с начала основного ЕНТ тестирование сдали около 218 тыс. абитуриентов. Из них 75% абитуриентов сдавали на казахском языке, 25% – на русском, менее 0,1% – на английском языке.

Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали около 78% абитуриентов. Средний балл составил 69 баллов. Максимальный балл – 137.

"На этой неделе свою работу начали приемные комиссии вузов, которые будут принимать документы для зачисления в вуз до 25 августа.

Начались специальные экзамены, обязательные для абитуриентов, которые собираются поступать на "Педагогические науки" и "Здравоохранение". Вузы до 7 июля будут принимать заявления для участия в творческих экзаменах, сами экзамены пройдут до с 8 по 15 июля.

А прием документов на конкурс грантов будет осуществляться после завершения ЕНТ, с 13 по 20 июля. До 10 августа будут опубликованы списки обладателей государственный образовательных грантов", - проинформировал директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

ЕНТ-2023 в Казахстане

В этом году Единое национальное тестирование в Казахстане стартовало 18 мая и продлится до 5 июля.

Формат сдачи ЕНТ и пороговые баллы не изменились. Количество предметов остается прежним – три обязательных и два на выбор.

Всего в ЕНТ будет 120 тестовых заданий: по истории Казахстана – 20, по грамотности чтения – 15, по математической грамотности – 15 и по 35 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов – 140. Общее время тестирования составляет 4 часа или 240 минут.

Как рассказывал ранее Емелбаев, на тестирование запрещено приносить с собой все, кроме удостоверения личности, ручки, воды и шоколада. Однако абитуриентам будет предоставлен электронный калькулятор на самом компьютере по математике, математической грамотности, физике, информатике, географии, биологии. Также на экранах компьютеров будут доступны таблицы Менделеева и растворимости солей, ряд Бекетова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026176-kogda-vypuskniki-smogut-uznat-rezultaty-konkursa-na-granty-v-vuzy/

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