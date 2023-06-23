Названы имена обладателей стипендии "Болашак"

Студенты. Иллюстративное фото: pexels.com

Списки 182 обладателей стипендии "Болашак", а также грантов по программе научных стажировок были опубликованы на официальном сайте Центра международных программ.

Вчера стало известно, что международную стипендию "Болашак" получили 182 казахстанца. Из них 149 человек пройдут обучение в магистратуре, 7 – в докторантуре, а 26 – будут направлены на стажировку в ведущие вузы и производственные центры мира.

При этом, преобладающее большинство стипендиатов пройдут подготовку за рубежом по направлениям естественно-технического профиля

"По поручению главы государства по переориентированию программы "Болашак" акцент делается на подготовку инженерно-технических кадров. Для поддержки поступающих введена новая льготная категория – "Инженерно-технические работники".

Также по нашей инициативе улучшены правила отбора для медицинских работников", – отметил председатель правления АО "Центр международных программ" Олжас Сакенов.

Решением Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом 328 казахстанцев стали обладателями грантов для прохождения научных стажировок в ведущих научных центрах мира.

Официальные списки стипендиатов были опубликованы на сайте АО "Центр международных программ". По следующим ссылкам вы сможете ознакомиться:

Напомним, что в феврале стало известно об ужесточении требований для претендентов на стипендию "Болашак".

Теперь кандидаты при подаче заявлений должны представить сертификат о сдаче экзамена по иностранному языку. Ранее от кандидатов требовалось знание иностранного языка, соответствующее установленным минимальным требованиям, но языковой сертификат предоставлять было не нужно.

Как сообщается на сайте ЦМП, международная стипендия "Болашак" была учреждена 5 ноября 1993 года постановлением Нурсултана Назарбаева.

Цель программы – подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики Казахстана. Программа включает в себя прохождение как академического обучения (магистратура, докторантура), так и научно-производственных стажировок в ведущих компаниях и университетах мира.

Кроме того, постановлением правительства РК от 4 апреля 2005 года было создано акционерное общество "Центр международных программ" со стопроцентным участием государства в уставном капитале.

Основной предмет деятельности компании – осуществление комплекса мероприятий по международным программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров за рубежом, в том числе международной стипендии президента РК "Болашак".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026050-nazvany-imena-obladateley-stipendii-bolashak/