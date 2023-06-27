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За сколько можно купить жертвенных баранов к Курбан айту в Алматы (фото)

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Жертвенные бараны в загоне
Жертвенные животные к Курбан айту. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Уже завтра мусульмане всего мира отметят важный религиозный праздник – Курбан айт. На базарах Алматы уже начали продавать жертвенных животных, передает корреспондент NUR.KZ.

Мы решили узнать, сколько в этом году стоят бараны. Так, на одном из базаров города торговцы сообщили, что стоимость овцы зависит от веса животного.

"Можно купить за 35-40 тыс. барашка. В среднем, от 45 тыс. и выше. За 35 тыс. можно найти 15-килограммовое животное, 19-20 килограмм будет стоить уже 50-55 тыс. тенге", – рассказал один из продавцов.

Он намерен продать порядка 60 голов за эти несколько дней. Скот вырастили в Алматинской области. В целом, на базаре представлены животные, выращенные в разных близлежащих регионах – в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях.

Жертвенные бараны в загоне
Жертвенные животные к Курбан айту. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По словам продавцов, цену в этом году поднимать не стали – барашков можно купить по прошлогодней стоимости.

Еще один фермер привез около 100 баранов из Тараза.

"Ягненка можно купить за 45 тыс. тенге. Им примерно 7-8 месяцев. Годовалый стоит 50 тыс. и выше. Двухгодовалые – 70 тыс. тенге. Самый большой – кошкар – 150 тыс. тенге, весит около 40-50 килограммов", – говорит мужчина.

Жертвенные бараны в загоне
Жертвенные животные к Курбан айту. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Выбирать, по мнению продавцов, следует мериносов – эта порода является мясной. Курдючные бараны более жирные.

"Важно, чтобы бараны были не хромые и не косые, но таких мы не привозим на продажу", – отмечают продавцы.

На рынке продают и быков. Их не так много, как баранов, всего около 20 голов.

Жертвенные быки в загоне
Жертвенные животные к Курбан айту. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Местный торговец Мавлюд рассказал, что крупный рогатый скот покупают те, кто может позволить себе дорогостоящее жертвоприношение, либо делают покупку в складчину. Стоит бык порядка 650-700 тыс. тенге.

Быки, как правило, не младше двух лет.

Кроме того, мы обнаружили на базаре верблюда – его тоже планируют продать как жертвенное животное. Однако сколько он стоит, торговцы ответить затруднились, так как хозяина вьючного животного на месте не было.

Верблюд на базаре
Жертвенные животные к Курбан айту. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Отметим, что прямо на базаре могут зарезать и разделать животное. Однако многие заезжают прямо на рынок на авто и просто загружают скот в салон машины.

Жертвенные бараны в загоне
Жертвенные животные к Курбан айту. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Напомним, что в 2023 году первый день Курбан айта – 28 июня. Это десятый день двенадцатого месяца зуль-хиджа исламского календаря. Курбан-айт отмечают через 70 дней после Ураза-байрама.

Ранее мы рассказывали, что в переводе с арабского Курбан-айт – " праздник жертвы". Он символизирует завершение паломничества в Мекку (Хаджа).

Это день считается выходным. По информации "Правительства для граждан", 28 июня и 6 июля ЦОНы и спецЦОНы Казахстана также не будут работать в связи с празднованием Курбан айта и Дня столицы.

Жертвенные бараны в загоне
Жертвенные животные к Курбан айту. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026582-za-skolko-mozhno-kupit-zhertvennyh-baranov-k-kurban-aytu-v-almaty-foto/

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