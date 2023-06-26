Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в Казахстане в предстоящие праздники

ЦОН. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Госкорпорация "Правительство для граждан" представила график работы ЦОНов и спецЦОНов в праздничные дни, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

По информации "Правительства для граждан", 28 июня и 6 июля ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать в связи с празднованием Курбан айта и Дня столицы.

При этом 7 и 8 июля до 13.00 будут принимать граждан только дежурные ЦОНы и спецЦОНы.

1 июля будет рабочим днем для специализированных и обычных центров обслуживания населения страны. В этот день ЦОНы будут принимать граждан до 18:00, спецЦОНы до 20:30.

В компании также напомнили, что в настоящее время спецЦОНы страны, задействованные в легализации, перешли на усиленный режим работы.

До 1 июля они принимают граждан по будням с 9:00 до 19:00 (выдача документов – до 20:30), в субботу – с 9:00 до 18:00 (выдача документов до 19:30).

Напомним, ранее мы рассказывали, как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и День столицы.

В 2023 году первый день Курбан айта приходится на 28 июня - в среду на предстоящей неделе. В календаре праздников РК сказано, что первый день Курбан айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, является выходным днем.

А после, 6 июля, отмечается День столицы - в этом году правительство постановило, что казахстанцы будут отдыхать сразу 4 дня: с 6 по 9 июля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026450-kak-budut-rabotat-tsony-i-spetstsony-v-kazahstane-v-predstoyaschie-prazdniki/