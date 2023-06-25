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Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и День столицы

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Мечеть в Астане
Мечеть в Астане. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Скоро казахстанцев ждут сразу два праздника - Курбан айт и День столицы. О том, как будут отдыхать граждане РК в связи с этими праздниками, сказано на официальном сайте "Электронного правительства".

В 2023 году первый день Курбан айта приходится на 28 июня - в среду на предстоящей неделе. В календаре праздников РК сказано, что первый день Курбан айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, является выходным днем.

А после, 6 июля, отмечается День столицы - в этом году правительство постановило, что казахстанцы будут отдыхать сразу 4 дня: с 6 по 9 июля.

Выходные дни в Казахстане
Выходные. Скриншот: eGov.kz

В целях рационального использования рабочего времени в 2023 году день отдыха с субботы, 1 июля, переносится на пятницу, 7 июля. Следовательно, предстоящая суббота в Казахстане будет рабочей.

Отметим, перенос выходного с 1 на 7 июля ранее утвердило правительство. Об этом сообщалось в апреле текущего года.

Согласно закону "О праздниках в РК" День столицы, 6 июля, является государственным праздником.

Государственные праздники – праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

Напомним, что на минувшей неделе ДУМК распространило расписание чтения Курбан айт-намаза во всех регионах Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026294-kak-kazahstantsy-otdohnut-na-kurban-ayt-i-den-stolitsy/

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