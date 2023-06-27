Школьник из Уральска выбросил аттестат и снял это на видео

Подросток в костюме. Иллюстративное фото: John Rensten/Getty Images

В Сети появилось видео, как школьник выбрасывает аттестат об окончании девятого класса. Оказалось, что действие происходит в Уральске. Ситуацию прокомментировали в Управлении образования Западно-Казахстанской области, передает "Мой город".

На видео крупным планом был показан аттестат об окончании девятого класса. После чего молодой человек открыл документ, где указаны его фамилия, номер школы и оценки, а затем выбросил его на землю. К слову, оценки у школьника были неплохие, лишь одна "тройка" по алгебре. Позже видео было удалено.

Выяснилось, что ролик был снял выпускником девятого класса одной из школ Уральска. В Управлении образования ЗКО сообщили, что уже проведена беседа с юношей и его законными представителями.

"Выпускник полностью осознал свою вину и попросил прощения. Законный представитель предупреждена об ответственности. За ненадлежащую организацию воспитательной работы сделаны дисциплинарное взыскания в виде замечания заместителям по учебно-воспитательной работе данной школы. Выпускников школ и родителей уведомляем о том, что подобные поступки влекут за собой ответственность и выпускников, и родителей, и администрации школ", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее в соцсетях также опубликовали видео, как выпускники выбрасывают школьные аттестаты в урну.

В пресс-службе Министерства просвещения РК сообщили, что проводится работа по выявлению участников данного ролика. Управлениям образования были даны рекомендации о проведении разъяснительной работы с учащимися и выпускниками школ, родительской общественностью по недопущению подобных фактов.

Отметим, что в этом году учебный год для казахстанских школьников впервые завершился 31 мая, а не 25 мая, как это было ранее. Такое решение было принято еще летом прошлого года. В Минпросвещения объясняли, что продление учебного года позволит сократить количество уроков в день и снизить интенсивность изучения сложных тем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026571-shkolnik-iz-uralska-vybrosil-attestat-i-snyal-eto-na-video/